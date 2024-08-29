جولات تفتيشية على المزارع في مدن المنطقة الوسطى

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

أعلنت لجنة إزالة التعديات في المزارع بالشارقة عن توسيع نطاق جولاتها التفتيشية الميدانية على المزارع لتشمل مدن المنطقة الوسطى، حيث بدأت اللجنة بالتفتيش على المزارع في مدينة الذيد للوقوف على كافة التفاصيل، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه التجاوزات، بما يحقق أهدافها في تصويب أوضاع المزارع المخالفة، وحث أصحابها على استثمارها بالطريقة الأمثل تماشياً مع الأغراض التي خصصت ومنحت من أجلها.

وأكد خالد بن فلاح السويدي مدير خدمة المتعاملين في بلدية مدينة الشارقة، ورئيس لجنة إزالة التعديات في المزارع، عن توسيع نطاق العمل، وتكثيف الجهود الميدانية لرصد التجاوزات في مزارع مدن الوسطى وتنفيذ توجيهات المجلس التنفيذي للإمارة، بحيث تشمل هذه الزيارات مختلف مناطق ومدن الإمارة، للحد من التجاوزات وتطبيق الأنظمة والقوانين بما يعزز المظهر الحضاري والجمالي للإمارة، ويحافظ على الممتلكات ويمنع سوء استخدامها وممارسة أي أنشطة من دون تصريح أو ترخيص.

وأوضح السويدي أن اللجنة باشرت أعمالها وجولاتها في مدينة الذيد، بتنسيق مشترك مع بلدية المدينة، وبناءً على اجتماع سابق عُقد مع مدراء بلديات المنطقة الوسطى في مقر بلدية مدينة الذيد، استعرضت خلاله اللجنة جهودها وحملاتها المستمرة لرصد التعديات والتأكيد على أهمية التعاون المشترك للحد من الممارسات السلبية في المزارع، وتصويب أوضاعها وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك، فضلاً عن نشر الوعي حول أهمية استثمارها بالشكل الأمثل.

وأفاد رئيس لجنة إزالة التعديات في المزارع أن هذه الجولات مستمرة في كل مناطق ومدن المنطقة الوسطى، وفقاً للخطط المعدة بهذا الشأن، لتصويب أوضاع المزارع وتحقيق الأهداف المشتركة في استثمارها كأراضي زراعية للزارعة وتربية الحيوانات الأليفة، أو أماكن للراحة والاستجمام، والتشجيع على السياحة البيئية، والحد من التصرفات الخاطئة والاستغلال الذي يؤثر سلباً على البيئة والمجتمع، والحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز الإنتاج الزراعي والاستدامة البيئية.