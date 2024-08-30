الامارات | لجنة «إزالة التعديات في المزارع» بالشارقة توسّع نطاق جولاتها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة إزالة التعديات في المزارع بالشارقة توسيع نطاق جولاتها التفتيشية الميدانية على المزارع لتشمل مدن المنطقة الوسطى، حيث بدأت اللجنة بالتفتيش على المزارع في مدينة الذيد للوقوف على التفاصيل، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه التجاوزات، بما يحقق أهدافها في تصويب أوضاع المزارع المخالفة، وحثّ أصحابها على استثمارها بالطريقة الأمثل، تماشياً مع الأغراض التي خصصت لها.

وأكد مدير خدمة المتعاملين في بلدية مدينة الشارقة رئيس اللجنة، خالد بن فلاح السويدي، توسيع نطاق العمل، وتكثيف الجهود الميدانية لرصد التجاوزات في مزارع مدن «الوسطى» وتنفيذ توجيهات المجلس التنفيذي للإمارة، بحيث تشمل الزيارات مختلف مناطق ومدن الإمارة، للحد من التجاوزات وتطبيق الأنظمة والقوانين، بما يعزّز مظهرها الحضاري والجمالي، ويحافظ على الممتلكات، ويمنع سوء استخدامها وممارسة أي أنشطة دون تصريح أو ترخيص.

وأفاد بأن الجولات مستمرة لتصويب أوضاع المزارع، وتحقيق الأهداف المشتركة في استثمارها كأراضٍ للزارعة وتربية الحيوانات الأليفة، أو أماكن للراحة والاستجمام، والتشجيع على السياحة البيئية، والحد من التصرفات الخطأ والاستغلال الذي يؤثر سلباً في البيئة والمجتمع، والحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز الإنتاج الزراعي والاستدامة البيئية.