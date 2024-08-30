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«الوطني للأرصاد» يسجل زلزالاً بقوة 6.2 شرق سواحل روسيا

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ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزال بقوة 6.2 درجة  – في شرق سواحل روسيا الساعة 08:24، الموافق 30/08/2024 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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