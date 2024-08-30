«الوطني للأرصاد» يسجل زلزالاً بقوة 6.2 شرق سواحل روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزال بقوة 6.2 درجة – في شرق سواحل روسيا الساعة 08:24، الموافق 30/08/2024 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.
ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزال بقوة 6.2 درجة – في شرق سواحل روسيا الساعة 08:24، الموافق 30/08/2024 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.
كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم