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شرطة الشارقة تضبط 7 أشخاص من الجنسية الآسيوية بعد اعتدائهم على آخر ما أدى إلى وفاته

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ابوظبي - سيف اليزيد - في غضون ساعتين، ألقت القيادة العامة لشرطة الشارقة القبض على 7 أشخاص من الجنسية الآسيوية، بعد اعتدائهم بالعصي والأسلحة البيضاء على 3 أشقاء من نفس الجنسية، مما أسفر عن وفاة أحدهم وإصابة الآخرين. وتعود تفاصيل الواقعة إلى مساء الأربعاء الماضي، عندما تلقت غرفة العمليات المركزية بلاغاً يفيد بوقوع مشاجرة واعتداء بالسلاح الأبيض في إحدى المناطق الصناعية بالإمارة، مما نتج عنه وفاة شخص وإصابة آخرين، أحدهم إصابته بليغة. ونتيجة الاستجابة السريعة، تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية من القبض على الجناة، ونقل المصابين بواسطة الإسعاف الوطني إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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