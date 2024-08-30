الامارات | تعرف إلى إجراءات استخراج "ملكية بدل تالفة للمركبة" عبر تطبيق وزارة الداخلية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت شرطة الشارقة إجراءات استخراج ملكية بدل تالفة للمركبة عن طريق تطبيق وزارة الداخلية MOI UAE، وذلك تسهيلاً على المتعاملين بالنسبة لإنهاء الإجراءات.

ووفقاً لما ذكرته الشرطة عبر صفحتها على موقع انستغرام، فإنه يتعين على المتعامل تسجيل الدخول على التطبيق الإلكتروني لوزارة الداخلية بعد كتابة اسم المستخدم وكلمة الدخول، ثم الضغط على أيقونة "قائمة الخدمات" واختيار خدمة "إصدار ملكية بدل تالفة للمركبة".

وأشارت إلى أنه عقب ذلك يقوم المستخدم باختيار رقم اللوحة، ثم إضافة عنوان لتوصيل ملكية المركبة الجديدة، حيث يتم توصيلها خلال 3 أيام عمل.

ولفتت إلى أن رسوم الخدمة تبلغ 300 درهم بالإضافة إلى 15 درهماً رسوم توصيل، بحيث تبلغ الرسوم الإجمالية 315 درهماً للخدمة، مع ضرورة إتمام عملية الدفع الإلكتروني عبر المنصة الرقمية الخاصة بالوزارة.

من جانبها، أفادت وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي، أن هناك 4 قنوات لتقديم الخدمة هي: مراكز سعادة المتعاملين، وتتم عبر زيارة أحد موظفي تقديم الخدمة في المراكز التابعة لوزارة الداخلية، والموقع الالكتروني، بحيث يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة وإرفاق المتطلبات ودفع الرسوم، بالإضافة إلى التطبيق الذكي عبر الدخول إلى تطبيق الوزارة وإرفاق المتطلبات ودفع الرسوم.

وأشارت الوزارة إلى أن الهوية الإماراتية متطلب ضروري لتقديم لإتمام الخدمة.