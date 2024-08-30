«الأرصاد»: تأثير غير مباشر على الدولة بسبب عاصفة مدارية ببحر العرب

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

يشهد شمال شرق بحر العرب عاصفة مدارية، حيث تقع على خط عرض 23.6 شمالاً - خط طول 68.0، وصنف المركز الوطني للأرصاد الوضع القائم بـ "عاصفة مدارية"، وأن سرعة الرياح: 60 - 70 كم/س، وزادت إلى 70 إلى 80 كيلو متراً في الساعة، والمتوقع استمرار العاصفة المدارية خلال الـ48 ساعة القادمة، والمسار أو (الاتجاه) غرباً، وسرعة الحركة 10 كم/س.

وأفاد المركز بوجود تأثير غير مباشر على الدولة من ليل السبت وحتى الاثنين، بتدفق السحب من بحر العرب على المناطق الشرقية والجنوبية قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح نشطة إلى قوية السرعة مثيرة الغبار والأتربة واضطراب الموج في الخليج العربي وبحر عُمان مع احتمال امتداد مياه البحر على بعض الشواطئ في الساحل الشرقي في فترة المد العالي يومي الأحد والاثنين.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أنه بعد تحليل الأقمار الصناعية، ومتابعة النماذج العددية، تشير التوقعات إلى وجود العاصفة المدارية في بحر العرب بسرعة رياح 3 كيلو مترات في الساعة، باتجاه جنوب غرب على سواحل سلطنة عمان تصاحبها تشكيلات من السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار وسرعة رياح 80 كيلو متراً في الساعة.

وأكد المركز الوطني للأرصاد متابعته للحالة المدارية، على مدار الساعة، وسيوافي الجمهور بالمستجدات، داعياً إلى متابعة النشرات والتقارير الصادرة عن المركز، وعدم تداول الشائعات.

وفيما يتعلق بطقس اليوم أشار المركز إلى رياح نشطة السرعة تصل سرعتها 40 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج أحياناً ويصل إلى 6 أقدام في الخليج العربي من الساعة 15:30 الجمعة 30/08/2024 وحتى الساعة 01:30 يوم السبت 31/09/2024.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً السبت صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب شرقاً وجنوباً وقد تكون ركامية ظهراً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.