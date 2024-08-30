الامارات | "الخارجية" و"الوطني للأرصاد" يطلقان "منصة الإنذار المبكر للجميع" لرصد الحالات الجوية والكوارث الطبيعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الخارجية، والمركز الوطني للأرصاد، عن إطلاق منصة رقمية لرصد الحالات الجوية والكوارث الطبيعية، وذلك من خلال توقيع شراكة وتعاون بين الجهتين في مجالات رصد الحالات الجوية والكوارث الطبيعية، بهدف تعزيز الجهود لتوعية المواطنين المتواجدين خارج الدولة واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة في حالات الكوارث الطبيعية والمناخية الخطيرة لضمان سلامتهم وأمنهم.

ويأتي توقيع الاتفاقية كخطوة أولى نحو تعاون أوسع بين الطرفين، ويعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الأمن والسلامة العامة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والبيانات الدقيقة لتعزيز إدارة الأزمات والاستجابة للكوارث الطبيعية.

وتم إطلاق منصة "الإنذار المبكر للجميع" وهي منصة مشتركة بين الجهتين مختصة برصد الحالات الجوية والكوارث الطبيعية والتحذير منها، تهدف إلى تبادل المعلومات والبيانات، ما يضمن استجابة سريعة وفاعلة في حالات الطوارئ لتحديد المخاطر المحتملة، وتطوير خطط استجابة شاملة.

وقع اتفاقية التعاون، عن وزارة الخارجية سعادة فيصل عيسى لطفي، وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية، وعن المركز الوطني للأرصاد سعادة الدكتور عبدالله أحمد المندوس، مدير عام المركز ورئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وتعمل فرق وزارة الخارجية على مدار الساعة لضمان سلامة مواطني الدولة في الخارج وتسهيل الإجراءات وتقديم يد العون في حالات الطوارئ والأزمات وتمثل هذه المذكرة نموذجاً من التنسيق والتعاون القائم والمستمر بين الوزارة والجهات المعنية كافة داخل الدولة وخارجها لمراقبة تطورات الأوضاع باعتبار أمن المواطن أولوية بالنسبة للقيادة الرشيدة.