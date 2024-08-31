الامارات | استشارات «عن بُعد» للمقبلين على الزواج والأسر غير المستقرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، عن توفير خدمة الاستشارات عن بعد عبر تقنيات الواقع المعزَّز، للأشخاص المقبلين على الزواج والأسر غير المستقرة، من خلال حجز موعد افتراضي مع أحد الموجهين والاستشاريين التابعين لـ«مركز مِديم لإعداد الأسرة» أو الانضمام لورش العمل الافتراضية من أي مكان، مشيرة إلى أن المركز يوفر باقة متكاملة من الخدمات والبرامج الموجهة للمواطنين في إمارة أبوظبي، سواء كانوا من الأشخاص المقبلين على الزواج أو الأسر.

وأكدت الدائرة توفير المركز مجموعة متكاملة من الخدمات الداعمة للأشخاص المقبلين على الزواج، وبدء رحلة تكوين الأسرة، سواء كانوا بحاجة إلى الدعم والتوجيه حول النواحي النفسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية خلال رحلة الزواج، أو كانوا بحاجة إلى النصائح والإرشادات، خاصة الأسر، حول سبل التربية الإيجابية للأبناء أو حول كيفية تحقيق الانسجام والاستقرار الأسري.

وأوضحت الدائرة أن المركز ينظم العديد من ورش العمل والجلسات المخصصة للمجموعات، تتناول موضوعات متنوعة وواسعة النطاق مرتبطة بالزواج والحياة الأسرية وتربية الأبناء. كما يوفر فرصة للأشخاص المقبلين على الزواج والأسر للتعلم من بعضهم بعضاً والاستفادة من خبراتهم المشتركة.

وسيتم توفير المعلومات والتواريخ حول البرامج والورش بشكل دوري على منصة «مديم» الإلكترونية، ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن الخدمات والبرامج تقدمها نخبة مؤهلة من الأخصائيين والخبراء في مجالات العلاقات الزوجية والأسرية والمستشارين النفسيين، لافتة إلى أن المركز يقدم خدماته عبر ثلاث مجموعات رئيسة، تتضمن برنامج تأهيل المقبلين على الزواج، وخدمة الإرشاد الأسري، وخدمة الوساطة الأسرية، واستشارات ما بعد الطلاق، والبرامج التثقيفية، إضافة إلى خدمة رؤية المحضون.

وشددت على أن ضمان سرية المعلومات يقع على رأس أولويات المركز، لحساسية الموضوعات التي قد يواجهها الأشخاص المقبلون على الزواج والأزواج والأسر، لافتة إلى أن المعلومات التي ستتم مشاركتها مع الموجهين ستتم المحافظة عليها ضمن إطار من السرية والخصوصية.

ولفتت الدائرة إلى أن «مركز مِديم لإعداد الأسرة» يقدم خدماته عبر العمل على محاور عدّة، تشمل التوجيه والإرشاد في مرحلة ما قبل الزواج، وإعداد المقبلين على الزواج، والمتزوجين حديثاً حول كيفية إدارة جميع الأمور المتعلقة بالحياة الزوجية وتكوين الأسرة، من خلال استلهام القيم الإماراتية الأصيلة التي تتسم بالحكمة والاعتدال في ممارسات حفلات الزفاف، وصولاً إلى تكوين أسر مستقرة ومتماسكة قادرة على تنشئة أبناء صالحين يسهمون في بناء مجتمع مترابط؛ إلى جانب تقديم خدمات الاستشارات الأسرية للأسر التي تواجه تحديات لمساعدتها على تجاوزها.

جدير بالذكر أن مركز مِديم يُعد الأول من نوعه في إمارة أبوظبي في مجال إعداد الأسرة؛ ويسهم في تحقيق رحلة زواج ناجحة وحياة أسرية مطمئنة عبر حزمة من الخدمات الوقائية والتدخلات المبكرة، إضافة إلى خدمات المتابعة اللاحقة؛ بهدف إعداد الشباب للزواج من خلال توعيتهم ورفدهم بالمهارات اللازمة لدعم استقرار الأسرة والأبناء، وتقوية الروابط بين أفراد الأسرة، وتعزيز ثقافة التربية الإيجابية والمسؤولة في تنشئة الأبناء.

«رحلة العمر»

أكدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن مركز مديم لإعداد الأسرة يقدم للمقبلين على الزواج تجربة تفاعلية «رحلة العمر»، التي تتضمن محطات مفصّلة تساعدهم على تصميم واختيار العديد من عناصر حفل الزفاف، تماشياً مع مبادئ نموذج مِديم لأعراس النساء؛ وقاعات الجلسات الفردية والمشتركة والجلسات التدريبية؛ وبرامج المركز المصمّمة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وبما يراعي الهوية الوطنية؛ حيث يوفِّر المركز باقة متكاملة من الخدمات المدعومة بأحدث الابتكارات التكنولوجية وتقنيات الواقع المعزَّز، التي يُقدِّمها نخبة من الخبراء والأخصائيين والموجِّهين في مجالات العلاقات الزوجية والإرشاد الأسري والنفسي.

• ضمان سرية المعلومات يقع على رأس أولويات المركز، لحساسية الموضوعات التي قد يواجهها الأشخاص المقبلون على الزواج والأزواج والأسر.

• يمكن للمقبلين على الزواج حجز موعد افتراضي مع موجه أو استشاري من المركز أو الانضمام لورشة عمل افتراضية من أي مكان.