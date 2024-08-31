الامارات | ثلاث حكومات تستعرض تجاربها الناجحة خلال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعرض المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الثالثة عشرة قصص نجاح عالمية في الاتصال الفعال، فاتحا المجال أمام ثلاث حكومات من المنطقة والعالم ترشحت مبادراتها لنيل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، لاستعراض تجاربها من خلال خطابات ملهمة، هي المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا، ودولة توفالو.

ويخصص المنتدى الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يومي 4 و5 سبتمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، منصتي "حديث الاتصال الحكومي" و"حوارات حكومية"، للاحتفاء بالتجارب الناجحة والقصص الملهمة، حيث تشهدان 28 جلسة حوارية وخطاباً مُلهماً تستعرض أحدث الابتكارات التي تشكّل مستقبل الاتصال.

وتستقطب المنصتان إلى جانب الحكومات والهيئات الإقليمية والدولية، مجموعة من كبرى المؤسسات الحكومية والأكاديمية والخاصة من الشارقة ودولة الإمارات، من بينها المكتب التنفيذي لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ووزارة تنمية المجتمع، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وغيرها من الجهات المعنية بالتنمية المستدامة والشباب والابتكار.

وتستعرض المملكة الأردنية الهاشمية تجربتها الناجحة التي شاركت من خلالها في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي عن جائزة "أفضل مبادرات الاتصال الحكومي المبتكرة والمرنة" عن الحملة التوعوية "من أجل قطرة مياه" التي أطلقتها وزارة المياه والري بالمملكة في 2024، وتهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام المياه في المنازل، وتعزيز الترشيد وتعديل سلوكيات الاستهلاك.

أما "مشروع توفالو كأول دولة رقمية في العالم"، المرشح ضمن نفس الفئة، فيروي الخطة الجذرية لدولة توفالو التي أصبحت بفضلها أول أمة رقمية في العالم لحماية هوية الدولة الجزرية وحقوقها.

ومن المرشحين المتحدثين عن تجاربهم في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي عن جائزة "أفضل ابتكار في الاتصال الحكومي".. "تطبيق سيتيفيد.. عيون وآذان على الأداء الحكومي" النيجيري، الذي أطلقته ولاية كادونا في شمال نيجيريا بهدف إشراك الجمهور في مراقبة مشاريع البنية التحتية والأداء الحكومي.

كما تضم خطابات المرشحين في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي عن "جائزة أفضل ممارسات اتصال للتعامل مع التطورات التنموية" كلاً من "المسرعات الخضراء" لشركة بيبسكو، و"الاستدامة في صميم استراتيجية الفطيم" لمجموعة الفطيم، وجمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة.

وتتناول جلسات منصة "حديث الاتصال الحكومي" 15 فعالية تغطي مواضيع حيوية مثل "كيف تصبح الشيخوخة جوهر الاقتصاد الفضي؟، لمعالي حصة بنت عيسى بوحميد، المديرة العامة لهيئة تنمية المجتمع بدبي، كما تنظم الجامعة الأمريكية بالشارقة جلسة "الحدود الإبداعية.. هل يمكن للذكاء الاصطناعي إعادة تعريف الحملات الإعلامية؟"، للدكتور سهيل دحدل، رئيس قسم الاتصال الجماهيري في الجامعة الأمريكية بالشارقة.

كما يثري الإعلامي المصري معتز الدمرداش جلسات المنصة بتسليط الضوء على أهمية "الجيل الجديد وصناعة المحتوى" بتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة، بينما يناقش وائل إسماعيل، رئيس مكتب الاستدامة بالشرق الأوسط لدى بيبسيكو، والدكتور يسار جرار، الشريك الإداري بمعهد بوستيريتي، والأمين العام لشبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة منهجية - 7*7: في بناء العادات المستدامة لمستقبل أفضل، أما جلسة "نظرةالشباب إلى الانفتاح على الثقافات" التي تنظمها إدارة التنمية الأسرية وفروعها، يتحدث فيها صانعا المحتوى أماني المطروشي وإبراهيم البلوشي.

كما تستضيف جلسة "دور التواصل في تعزيز الصناعة الوطنية" التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، سعادة عمار العليلي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، وسعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وسلامة العوضي، مدير إدارة القيمة المضافة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في حين يتناول سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية والرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء"، وسعادة أحمد عبيد القصير، المديرالتنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، والمهندس ماجد الحمادي، رئيس مجلس الشارقة للشباب، محور "التحفيزالتسويقي لجذب المستثمرين إلى قطاعات الاستدامة" بتنظيم هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، كما يتحدث في جلسة "ابتكارات الاتصال الحكومي وإذكاء التنافسية العالمية" كل من الدكتور يسار جرار، وسعادة السفير ماركوأ. سوازو، رئيس معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث "مكتب نيويورك"، ومحمد جلال الريسي، رئيس لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي.

وتولي منصة "حوارات حكومية" اهتماماً خاصاً بدور المرأة والشباب في صناعة المستقبل من خلال 13 فعالية متنوعة، حيث ينظم المكتب التنفيذي لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، جلساتٍ حيوية تناقش تجديد الخطاب الإعلامي من منظور شبابي، وتستكشف سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والحاضنات الإبداعية لجذب الشباب.

أما وزارة تنمية المجتمع فتروي قصص نجاح ملهمة لعدد من الشباب والطلاب والعائلات في عالم الأعمال، خلال جلسة استثنائية بعنوان "لقاء عبر الأجيال.. نقل لكنوز المعارف والتجارب"، التي تستضيف حسين القمزي، خبير واستشاري مالي، وشيخة الهرمودي، المتحدث الرسمي لمركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، ورحمة الكمالي، صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وعبدالله الهاشمي، مستثمر في الشركات الناشئة، كما تنظم الوزارة جلسة حوارية بعنوان "أحمد الغفلي... مؤثر لا يقهر"، الذي أثبت أن الإعاقة لا تحد من الإبداع والنجاح.

وتعزز المنصة من ثقافة الابتكار والريادة من خلال جلساتٍ ينظمها مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" وتستكشف دور الابتكار في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة حيث تستضيف جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "دو"، ومريم الجنيبي، مسؤولة مركز الابتكار واستشراف المستقبل بدائرة الزراعة والثروة الحيوانية، وسعيد غانم السويدي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة غانم للاستثمار والتطوير كما تسلط الضوء على قصص نجاح رواد الأعمال الإماراتيين في مختلف المجالات.

وبتنظيم من مجلس الشارقة للشباب، تستضيف جلسة "الأفكارالكامنة للشباب ووقود البحث العلمي في الاتصال الحكومي"، الدكتورة نورة الكربي، رئيسة قسم العلاقات المجتمعية للبحث العلمي بجامعة الشارقة، والدكتور فريد الأميري، المدير التنفيذي للاستراتيجية في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور فادي العلول، عميد كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية بالشارقة.

كما تستضيف جلسة "الاتصال الحكومي الرقمي ما بين الاستفادة من الشباب وتمكينه"، كلًا من خالد النعيمي، مدير المؤسسية الاتحادية للشباب، وأسماء حسوني، مديرة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.

وتناقش منصة "حوارات حكومية" مجموعة من القضايا العالمية الملحة، مثل "تمكين اللاجئين كمسار نحو كسر الصور النمطية"، التي تنظمها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتتحدث في الجلسة، مايا غزال، سفيرة للنوايا الحسنة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وروزا بيرو، المديرة العامة لمؤسسة أرادَ للأعمال الإنسانية، ولطيفة القمزي، المديرة العامة لمؤسسة "دي بي ورلد الخيرية".

وبتنظيم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، تستعرض المنصة "مهارات الاتصال المبتكر المستقبلية في ظل الذكاء الاصطناعي" ويتحدث فيها الدكتور يوسف الغلاييني، أستاذ مشارك في الإدارة العامة في كلية محمد بن راشد للإدارةالحكومية، والدكتورة أمل سلطان الحليان، باحثة وإعلامية إماراتية وخبيرة الاستشراف الاستراتيجي الإعلامي، ومالك رضوان المدني، المدير التنفيذي للأداء الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

وتحت عنوان "الحكومة الإماراتية كنموذج للحكومات المرنة"، يتحدث بروفيسور خالد الوزني، أستاذ مشارك للسياسات العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، فيما تستضيف جلسة "الحاجة الملحة لتنظيم عالم الذكاءالاصطناعي" البروفيسور إيمانويل عزيز مونيسار، رئيس أكاديمية الأعمال الدولية "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" وأستاذ بحوث السياسات الصحية والنظم في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتورة خلود الصايغ، مستشارة تنظيمية ومستشارة معتمدة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي من "IEEE"، ورائدة في مجال الرعاية الصحية.