الامارات | «الهوية» تصفّر إجراءات خدمتين لـ«الإقامة الذهبية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بأنه في إطار تنفيذ خطة تصفير البيروقراطية، وتحقيق مستهدفات مبادرة المسرعات الحكومية، نجحت، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية، في تطوير خدمتين للإقامة الذهبية، وتقليل الإجراءات والمستندات إلى صفر إجراءات ومستندات، بما يعزز ريادة الإمارات، ويحسن جودة حياة المجتمع.

وذكرت في مقطع فيديو بثته عبر حسابها الرسمي على موقع «إكس» أنها تمكنت، خلال 50 يوماً من التحدي في إطار تطبيق مبادئ تصفير البيروقراطية لخدمة إصدار الإقامة الذهبية، من تطوير خدمتين للإقامة الذهبية وتصفير عدد المستندات بنسبة 96%، إلى جانب تقليل الحقول بنسبة 100%.

وأشارت إلى أن العمل خلال هذه الدفعة من المسرعات الحكومية لتطوير هذه الخدمة جاء بمشاركة عدد من الجهات، منها وزارة الموارد البشرية والتوطين، ودائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أبوظبي، وبلدية رأس الخيمة.

وتضمنت مراحل العمل الاستراتيجية، تحليل الوضع ورسم رحلة المتعامل، ثم مرحلة التصميم والتطوير بمشاركة المتعاملين، ثم تحديد المسارات المستقبلية لتوسيع المشروع لما بعد فترة المسرعات، ثم مرحلة الإعلان والتسويق عن الخدمات الجديدة عبر المنصة الموحدة.

وأشارت الهيئة إلى نتائج إنجاز التحدي، بخفض الحقول المتعلقة بالخدمة من 48 حقلاً إلى صفر حقل، وتقليل المستندات من ستة مستندات إلى صفر مستند، إضافة إلى تقليص الخطوات من ثماني خطوات إلى خطوة واحدة.