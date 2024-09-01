الامارات | حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة موزة بنت محمد عبدالله الموسى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى، موزة بنت محمد عبدالله الموسى، حرم عبدالله أحمد عبدالله الموسى.

وأعرب سموّه خلال زيارة مجلس العزاء في دبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العليّ القدير أن يتغمّدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.