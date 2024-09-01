الامارات | تنفيذ طريقين في «الصجعة الصناعية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، مشروع طريقين في منطقة الصجعة الصناعية، بإجمالي طول 9.5 كم، ضمن حزمة المشاريع التنموية التي تنفذها.

وأكد رئيس الهيئة المهندس يوسف خميس العثمني، أن المشروع يهدف إلى تدشين حزمة من الطرق الرئيسة بالمناطق الصناعية، لدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الإمارة.

وبيّن أن المشروع أُنجز خلال الخطة الزمنية المدرجة، حيث جرت عملية التنفيذ تحت إشراف الإدارات المعنية وبالتنسيق مع الدوائر المحلية في الإمارة لضمان الاستمرارية وتنفيذ مراحل المشروع بكفاءة عالية، بما يدعم إنجازات حكومة الشارقة وأهدافها المستقبلية في تدعيم الإمارة بمشروعات حيوية.

وأوضح العثمني أن المشروع عبارة عن طريقين، ضم الأول تنفيذ ازدواجية للطريق القائم من تقاطع رقم 8 الواقع على شارع الذيد باتجاه منطقة الصجعة، وشمل إضافة مسارين بطول 2.2 كم، وعرض 7.4 أمتار، وجزيرة وسطية بعرض 12 متراً، مع تركيب بلاط متشابك على جانبي الجزيرة الوسطية متضمنة أعمال الإنارة، إضافة إلى تنفيذ أربعة معابر مشاة محكومة بإشارات ضوئية، تسمح بالتنقل الآمن للمشاة على الطريق.

كما ضم المشروع تنفيذ فتحتي التفاف وستة طرق انزلاقية على الميادين القائمة، تسهم في توفير حركة مثالية على الميادين الواقعة على الطريق الحيوي الواقع بوسط منطقة الصجعة الصناعية، مع الأخذ في الحسبان استخدام الطريق من قبل الشاحنات ومركبات النقل، إضافة إلى تدشين ستة مواقف لحافلات المواصلات العامة على جانبي الطريق لتسهيل وصول الجمهور لوجهاتهم، مع تنفيذ طرق ومواقف للمساجد الواقعة ضمن هذا الطريق بعدد 144 موقفاً.

وذكر رئيس الهيئة، أن الطريق الثاني تمثل في تنفيذ طريق مفرد مكون من مسربين لكل اتجاه، يربط التقاطع التاسع الواقع على شارع الذيد باتجاه ضاحية هديبة بطول 3.8 كم، مع أكتاف أسفلتية على جانبي الطريق، وسياج حماية للمركبات وقواعد لأعمدة الإنارة.

وتضمن المشروع تنفيذ طرق مفردة مكونة من مسربين في كل اتجاه بعرض 7.3 أمتار، بإجمالي طول 3.5 كم، في وسط منطقة الصجعة الصناعية، لتوفير الحركة المستمرة للمركبات في المنطقة، من خلال مداخل ومخارج نظامية.