الامارات | نفقان جديدان في الفجيرة لتعزيز البنية التحتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير بلدية الفجيرة، المهندس محمد الأفخم، عن مشروع إنشاء نفقين جديدين في الإمارة، بالتنسيق مع لجنة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة، وتنفيذ دائرة الأشغال العامة والزراعة، مشيراً إلى أن النفق الأول، الذي سيتم بناؤه على شارع الفصيل مقابل مستشفى خليفة التخصصي الجديد، يهدف إلى تسهيل حركة الوصول إلى المستشفى.

أمّا النفق الثاني، فسيتم تنفيذه لتحويل تقاطع الشرية مع سكمكم، ما سيعزّز انسيابية حركة السير، ويسهم في القضاء على الازدحام المروري داخل المدينة.

وأكد تنفيذ شبكة متكاملة من الطرق الداخلية، إضافة إلى مجموعة من الأنفاق والجسور الحديثة، في خطوة تعزّز من ريادة إمارة الفجيرة في مجال تطوير البنية التحتية، من خلال ابتكار تصميمات فريدة لشوارعها، حيث تم تنفيذها دون حارات فاصلة بين الشوارع، ما أسهم في تخفيض تكاليف إنشاء الطرق وتقليص المسافات، فضلاً عن إضفاء طابع جمالي مميز.

وأكد وضع اللمسات الأخيرة على متطلبات مشروع إنشاء سوق متكامل للخضار والفواكه واللحوم والأسماك، وقد تم إنجاز مجموعة من التصورات والتصاميم للمشروع، وهي في مرحلة الاعتماد النهائي.

وقال الأفخم: «سيتم تنفيذ المشروع بالمنطقة القريبة من جمعية الصيادين الواقعة في الرغيلات، بعد الانتهاء من تسوية الموقع. كما تم الحرص على أن يكون السوق صديقاً للبيئة ويوفر خدمات متميزة للمستهلكين بتصاميم حديثة تتناسب مع طبيعة الأنشطة، وهي بيع الخضار والأسماك واللحوم».

من جهة أخرى، تم تصفير خمس خدمات بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة، انطلاقاً من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، والذي من شأنه تعزيز ثقة المتعاملين بالخدمات الحكومية، ما سيسهل عملية المتعاملين، ويخفض زمن الإنجاز، ويقلل الإجراءات. كما سيعمل على تقليل البصمة الكربونية نتيجة المعاملات اللاورقية، وتمثلت هذه الخدمات في خدمة ترخيص المنشآت الاقتصادية وترخيص المنشآت الفندقية وخدمة دور العبادة وترخيص عمل لـ24 ساعة وخدمة ترخيص مكاتب تأجير المركبات.

• البلدية تنفذ شبكة متكاملة من الطرق الداخلية ومجموعة من الأنفاق والجسور الحديثة.