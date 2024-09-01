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"الوطني للأرصاد": هزة بقوة 2.3 درجة في مسافي

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له، سجلت هزة أرضية بقوة 2.3 درجة في مسافي في الساعة 07:53 من صباح اليوم، بحسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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