"الوطني للأرصاد": هزة بقوة 2.3 درجة في مسافي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له، سجلت هزة أرضية بقوة 2.3 درجة في مسافي في الساعة 07:53 من صباح اليوم، بحسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.