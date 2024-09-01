أنور قرقاش: جهود مهمة وجادة للتصدي للحسابات المسيئة لدولنا الخليجية

ابوظبي - سيف اليزيد - أشاد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عبر منصة «إكس»، بالجهود المهمة والجادة للتصدي للحسابات المسيئة لدولنا الخليجية، والساعية إلى تحقيق أهداف مختلفة عبر نشر الفتنة وخلخلة النسيج الاجتماعي الخليجي.

وقال معاليه: "جهود مهمة وجادة للتصدي للحسابات المسيئة لدولنا الخليجية والساعية لتحقيق أهداف مختلفة عبر نشر الفتنة وخلخلة النسيج الاجتماعي الخليجي".

وأضاف معاليه: "دعوة نبيلة ومبادرة حكيمة لمعالي تركي آل الشيخ ومعالي عبدالله آل حامد تعكس الحرص المشترك للتوعية بأهمية المشاركة لمكافحة هذه الظاهرة الخبيثة".