الامارات | رئيس الدولة ومحمد بن راشد يبحثان شؤون الوطن والمواطن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في استراحة المرموم بدبي.

وتبادل سموهما خلال اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأحاديث الأخوية الودية، وبحثا عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمواطنين، إلى جانب جهود الدولة ورؤيتها التنموية الطموحة خلال المرحلة المقبلة لمواصلة مسيرة تقدمها وازدهارها، وتحقيق تطلعات شعبها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على صفحة سموه في منصة «إكس» أمس: «التقيت اليوم أخي رئيس الدولة، حفظه الله، في دبي، باستراحة المرموم.. لقاء رئيس الدولة هو لقاء خير للوطن والمواطنين. ناقشنا مجموعة من التوجهات الوطنية الجديدة.. وتباحثنا حول أهم المستجدات والمتغيرات على الساحتين المحلية والدولية».

وتابع سموه قائلاً: «طابت لنا الزيارة.. وجمعتنا المحبة.. وازداد الود.. وازدانت النفوس بهذا اللقاء.. حفظه الله وحفظ الوطن والمواطنين».

حضر اللقاء كل من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون خليفة المبارك، وعدد من كبار المسؤولين.

• رئيس الدولة ومحمد بن راشد بحثا جهود الدولة ورؤيتها التنموية الطموحة خلال المرحلة المقبلة لمواصلة مسيرة تقدمها وتحقيق تطلعات شعبها.