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سعود بن صقر وأحمد بن حميد ونهيان بن مبارك يحضرون أفراح الغرير والطاير

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ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)
حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه عبد الرحمن سيف الغرير، بمناسبة زفاف نجله «محمد» إلى كريمة مطر بن حميد الطاير. وقدّم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال الحفل الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.

كما حضر الحفل الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، كما حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، والشيخ عبد الله بن أحمد النعيمي، وعدد من كبار المسؤولين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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