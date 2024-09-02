الامارات | زوجي يرفض الإنجاب.. هل الطلاق هو الحل ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سؤال

ورد سؤال من قارئة تقول فيه:

أواجه مشكلة مع زوجي، فهو يرفض فكرة الإنجاب بدون أسباب، ويقول أنه كبر في العمر، ويصر على عدم الانجاب، وحاولت إقناعه بشتى الطرق، وخيرني بين هذا الأمر أو الطلاق،.. ولا أريد أن أطلق منه .. فماذا أفعل ؟.



الإجابة

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف:

هذه المشكلة لا يمكن حلها إلا بالحوار المتبادل وتدخل ذوي الشأن من المقربين بينكما إذا كان مقبولا لديكما، لكن لا يوجد ما يجبره على قبول الإنجاب، والقانون أعطى المرأة الحق إن كانت متضررة لهذا السبب أن تطلب التطليق عليه، والسائلة في حيرة من أمرها وهي ترفض الطلاق.

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