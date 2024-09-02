بدء تدريب 900 مواطن ضمن «إثراء» للتوطين في القطاع المالي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن معهد الإمارات المالي، في مقره بدبي، اليوم، بدء تدريب المجموعة الأولى من الفوج الثالث من منتسبي برنامج التوطين في القطاع المالي «إثراء».

ويستمر التدريب من سبتمبر الجاري حتى نهاية العام الجاري، حيث يتم تدريب أكثر من 500 شاب وشابة إماراتيين من المرشحين، الذين تم تعيينهم في النسخة الثالثة والرابعة من معرض «إثراء» للتوظيف، بعد نجاحهم في الحصول على فرص وظيفية في القطاع المالي، على أن يتم بدء تدريب المجموعة الثانية، التي تضم 400 شاب وشابة أيضاً في شهر يناير من العام المقبل.

وسيلتحق المرشحون بـ 21 مساراً تدريبياً في مجالات تخصصية من بينها البرمجة، والمالية والمحاسبة، والأمن السيبراني، وأمن المعلومات، وهندسة بيانات ومسار تحليلات البيانات، والتدقيق، والتكنولوجيا المالية (فنتك)، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والشبكات، والموارد البشرية، وإدارة المنتج، والاستثمار، وإدارة المشروع، وإدارة الاكتتاب، والمطالبات.

وكان المعهد أقام مؤخراً احتفالية بهذه المناسبة حضرها سيف الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، نائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، وعدد من مديري الموارد البشرية وممثلي المصارف والشركات العاملة في القطاع المالي والمصرفي في الدولة.

وقالت نورة البلوشي، مدير عام معهد الإمارات المالي، إنه بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، حقق برنامج «إثراء» مستهدف عام 2024، وذلك بتعيين أكثر من 900 مواطن ومواطنة في القطاع المصرفي والمالي.

وأضافت أن معارض التوظيف، التي نظمها المعهد، لعبت دوراً حيوياً في توفير فرص عمل نوعية للشباب الإماراتي، معربة عن ثقتها بأن الجهود المشتركة ستساهم في بناء جيل جديد من القادة في القطاع المالي، قادر على مواجهة تحديات المستقبل.