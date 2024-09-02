الامارات | عرض عمل يستقبل «جول» عند بوابة «مغادرة المخالفين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل حمزة جول (باكستاني)، على وظيفة خلال الساعة الأولى من بدء مهلة المخالفين، أمس، بعدما فقد الأمل في الحصول عليها، واضطر إلى المخالفة لمدة عام كامل.

وكان «جول» أول الحاضرين عند افتتاح مركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير، لتسوية وضعه القانوني والحصول على تصريح مغادرة، لكن إحدى الشركات الخاصة عرضت عليه فرصة عمل غير متوقعة.

إلى ذلك، عرضت شركة خاصة، أمس، 5000 فرصة عمل لتوظيف عمال من مخالفي نظام الإقامة.

ورصدت «الإمارات اليوم» مندوبين لشركات خاصة قدموا إلى مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير، لعرض مئات من الوظائف عليهم، فيما بدأت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي العمل على تقنين طلبات الشركات لإلحاقها بالمبادرة الإنسانية الخاصة بمهلة تصحيح أوضاع مخالفي نظام الإقامة.

واستقبلت مراكز «آمر» النموذجية، ومركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير، أكثر من 1000 متعامل في اليوم الأول من المبادرة، التي أُطلقت بموجب قرار «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ» في الأول من سبتمبر الجاري وتستمر حتى 31 أكتوبر.

وبدأت الإدارة العامة بتنفيذ إجراءات المهلة للمقيمين والزائرين الراغبين في الاستفادة من المهلة في مراكز «آمر» النموذجية، المنتشرة في أنحاء إمارة دبي، والبالغ عددها 86 مركزاً.