«أبوظبي الدولي للصيد والفروسية» يسلط الضوء على دور المرأة في الصقارة

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

يشهد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في دورته الـ21، التي تقام حتى 8 سبتمبر الجاري، حضوراً بارزاً للمرأة بين العارضين في مختلف القطاعات الـ11 للمعرض، بالإضافة إلى استقطابه الزوار من الحضور النسائي مع تحول الحدث إلى مهرجان عائلي يناسب كافة أفراد العائلة.

ويسلط المعرض الضوء على دور المرأة في الرياضات التراثية والفروسية والصقارة، مؤكداً على دورها في تنشئة الجيل الجديد على التعلق بالتراث وتعزيز القيم الثقافية.

ولوحظ خلال دورة المعرض الحالية إقبال ملحوظ من العديد من الفتيات والسيدات على شراء أسلحة صيد مرخصة، خاصة مع الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات تراخيص شراء أسلحة الصيد وفق التشريعات والآليات المعمول بها.

وأكدت سمر غسان، زائرة للمعرض، أن المعرض يتيح التعرف بشكل مباشر على الموروث المحلي الإماراتي والرياضات التي كان يمارسها الأجداد، ولا تزال تمارس حتى وقتنا الحالي.

وبينت أنها اعتادت منذ خمس سنوات على تخصيص جزء من يومها لزيارة المعرض، والتجول في أجنحة الصقور والأسلحة لأنها معنية برياضة الصيد بالصقور.

أما لطيفة المنصوري، زائرة للمعرض، فقد بينت أن زيارتها لكان لها دور في التعرف علي حقبة مهمة من تاريخ الإمارات، وأضافت لها الزيارات اكتشاف كل ما هو جديد من تكنولوجيا مرتبطة بعالم الصيد والفروسية.

ولفتت إلى أهمية المعرض للفتيات، من ناحية الاطلاع على كل ما هو جديد في عالم الصقارة والصيد، إلى جانب اقتناء الأسلحة، والتعرف على التجارب الناجحة لبنات الإمارات.

وشهد المعرض أيضاً مشاركة واسعة من قبل الفنانات الإماراتيات والعربيات، وأكدت مرام العمر، فنانة تشكيلية، أهمية المعرض في إبراز مهارات وإبداع المرأة في مجال الفن والرسم.

وأكدت أن المعرض ذو أهمية بالغة لجيل النشء للتوعية برياضة الصيد بالصقور، والصيد والمستدام، وتطوير مهارات الفتيات في مجال الرياضات التراثية.

وتتواجد العديد من الصقّارات والخبيرات في عالم الصقارة والصيد المُستدام في برنامج الندوات وورش العمل المُصاحبة للمعرض، حيث يبرز دور المرأة من خلال مُشاركات متعددة بإشراف من الجهات المختصة، مثل نادي صقاري الإمارات ومدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء، والمؤسسة الأوروبية للصقارة والمحافظة على الطبيعة، والمجلس الدولي للألعاب والحفاظ على الحياة البرية واتحاد جمعيات الصيد وصون الأنواع في الاتحاد الأوروبي.

وفي مجال الصقارة، يحتفي جناح اليابان في المعرض مُجدداً بدور المرأة في الصقارة وبمُشاركة صقّارات يابانيات.

الذكاء الاصطناعي كان له حضوره المتميز ضمن فعاليات الدورة الـ21 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، عبر شركة «انسايت» للذكاء الاصطناعي، وهي شركة إماراتية متخصصة في هذا المجال، تشارك في المعرض للمرة الأولى، تأكيداً على مواكبة أبناء الإمارات لروح العصر وحرصهم على ربط أحدث وسائل وأساليب التكنولوجيا بماضي الآباء والأجداد، وتسخير التكنولوجيا لخدمة الإرث المحلي بأشكاله المختلفة ومنه الصيد والفروسية، باعتبارها مفردات تعكس جزءاً من البيئة والثقافة الإماراتية الخالصة.

وأوضحت مسؤولة المبيعات من شركة «انسايت»، أن عمل الشركة بالأساس يعتمد على الواقع الافتراضي وتحديداً تقنية الميتافيرس، التي تتيح لجمهور المعرض التجول بين أرجائه ومطالعة أحدث أنواع الأسلحة ومعدات الصيد المختلفة، عبر ارتداء النظارة الخاصة بالميتافيرس، إذ يقوم الجمهور بمعايشة هذه التجربة المثيرة باستخدام النظارات المُتاحة في جناح الشركة، ويتعرف من خلالها على كافة مكونات المعرض، خلال زيارتهم إلى جناح «انسايت».

وقالت: إن الشركة تمتلك متجراً إلكترونياً على الشبكة العنكبوتية يتيح للجمهور طلب تقنيات الميتافيرس، ومن خلالها تتم مشاهدة المعرض بكل ما يحتويه من مكونات، مشيرة إلى أن تقنية الميتافيرس يمكن استخدامها في أغلب مجالات الحياة، ومنها التصميم الداخلي للمنازل وعرض الديكورات التي يطلبها العميل قبل البدء في تنفيذها، بحيث يقوم العميل بالتجول داخل منزله الافتراضي وملاحظة كل تفاصيله ومكوناته المختلفة، ومناقشة كل ذلك مع المهندسين واختصاصي الديكور قبل البدء في تنفيذ المشروع.

وأكدت أن الدقة العالية التي تعتمد عليها الميتافيرس، توفر كثيراً من الوقت والجهد لرواد المعرض وعشاق الصيد والفروسية، عبر إتاحة الفرصة أمامهم لمتابعة كل جديد يحتويه المعرض وبأدق تفاصيله، عبر استخدام نظارات الميتافيرس، ضمن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.

مجلة «الصقار»

تناولت مجلة «الصقار» التي تصدر عن نادي صقّاري الإمارات، الجهود غير المسبوقة التي بذلها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، محلياً وعالمياً في مجال صون موروث الصقارة والمُحافظة على الصقور وطرائدها، مُسلّطة الضوء على جانب أدبي وثقافي مُهم في حياته، طيّب الله ثراه، تحت عنوان «زايد والقنص والشعر».

وأكدت المجلة في عددها الخاص الذي صدر بمناسبة الدورة الجديدة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024، أنّ الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، كان شاعراً بارزاً من شعراء النبط، الشعر التقليدي في شبه الجزيرة العربية، وحرص على تشجيع إحياء التراث والعادات والتقاليد في الوقت الذي كان يُدير فيه أيضاً استراتيجية التحديث والتطوير.

وتتسم شخصية المغفور له الشيخ زايد، بالبداوة الأصيلة، وبحكمة وفصاحة رجل الدولة المُتمرّس. وللحياة البرية أثرها الواضح في صقل شخصيته وطباعه المتميزة بكونه فارساً مهيباً وقناصاً ماهراً ومرتاداً للإبل.

«صندوق خليفة»

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشروعات، عن دعمه 7 مشروعات إماراتية، تعرض منتجاتها في الجناح المخصص للصندوق في المعرض، وذلك في إطار جهود الصندوق المتواصلة في تمكين المشروعات المحلية الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز ظهور علاماتها التجارية بإتاحة مشاركتها في أهم المعارض المحلية والدولية.

وتنتمي المشروعات المشاركة ضمن جناح صندوق خليفة إلى قطاعات الأطعمة والمشروبات، والخدمات، والبيع بالتجزئة والتصنيع، وتشمل «ألترا مارين»، وهي شركة إماراتية تمارس نشاطها التجاري في مجال تجارة السفن والقوارب وألواح التزلج المائي، بالإضافة إلى تجارة الملابس الرياضية وملابس الصيد بالتجزئة والجملة، و«ورشة العين الفنية لإصلاح الأسلحة» المختصة في ابتكار الحلول الشاملة في قطاع خدمات صيانة وإصلاح الأسلحة العسكرية، وتوفير قطع غیارها، وصيانة میادین الرماية، إضافة إلى البحث والتطوير في قطاع الأسلحة، و«شركة لو بابيلون للمشغولات اليدوية»، المختصة بتصنيع وبيع قطع ديكور للفراشات المحنطة في أطر أو زجاجات يدوياً.

دائرة القضاء

تشارك دائرة القضاء- أبوظبي، في فعاليات النسخة الـ21 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بجناح واسع ومتنوع، وذلك في إطار حرصها على تعزيز نشر الثقافة القانونية المتعلقة بأنشطة الصيد والفروسية، وتوصيل الرسائل التوعوية بأساليب مبتكرة.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، سعي الدائرة من خلال مشاركتها في المعرض إلى تعزيز الوعي لدى المهتمين برياضات الصيد والفروسية وسباقات الهجن وتعريفهم بالتشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لتلك الأنشطة في دولة الإمارات، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بدعم المشاركات الفاعلة في مختلف المحافل لتوصيل الرسائل التوعوية الداعمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في ظل سيادة القانون.