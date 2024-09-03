«التربية»: تعديلات على المناهج لمواكبة التحولات الاجتماعية والتكنولوجية

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (أبوظبي)

أجرت وزارة التربية والتعليم تعديلات على المناهج الدراسية المعتمدة للعام الدراسي 2024 - 2025، استجابةً للتغذية الراجعة المستمرة من الميدان التربوي، وهي خطوة تعكس التزام الوزارة بتقديم تعليم مبتكر.

وأكدت معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، في تصريحات صحفية، أن التعديلات جاءت لمراعاة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، والتي تجعل المناهج الدراسية والتعليم بشكل عام مواكبين لما يجري على أرض الواقع.

وأوضحت الأميري، أن الوزارة تأخذ التغذية الراجعة للميدان التربوي بعين الاعتبار لكونهم شركاء في العملية التعليمية، لافتة إلى أن رصد آراء الميدان تسهم في توجيه عملية تطوير المناهج الدراسية، وتتيح للوزارة الاستماع إلى إرشادات المعلمين، والطلبة، وأولياء الأمور حول فعالية المناهج الحالية، مؤكدة أن الوزارة تدرك مدى أهمية تقييم المناهج بين الحين والآخر لتحديثها بما يتماشى مع المستجدات ومتطلبات سوق العمل، وتوجهات الدولة.

وذكرت معاليها، أهمية تكامل المناهج الدراسية مع الواقع الحياتي، مشيرة إلى أن التعليم لا يقتصر على القاعات الدراسية فقط، بل يعكس المحتوى التعليمي للتحديات والفرص الموجودة في دولة الإمارات والعالم، لذلك تراعي الوزارة في عملية تطوير المناهج، التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.

كما تحدثت معاليها عن أهمية تفعيل مختلف مستويات المناهج التعليمية، بما يلبي احتياجات الطلبة ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم التعليمية، لافتة إلى أن الهدف ليس فقط التعليم، بل المهارات العملية والتفكير النقدي وحل المشكلات.