الامارات | شرطة دبي تضم سيارة «زيكر 001» الجديدة لدورياتها المرورية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضافت القيادة العامة لشرطة دبي سيارة «زيكر 001» لأسطول دورياتها المرورية، حيث دشن مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة العميد جمعة سالم بن سويدان، السيارة زيكر 001، مشيراً إلى أن الدورية الجديدة ستتولى مهام تنظيم حركة السير والمرور، إلى جانب تعزيز الوجود الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية، وغيرها من مناطق الإمارة.

وأوضح العميد جمعة بن سويدان، أن تدشين الدوريات الجديدة يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على استخدام الوسائل ذات الطرازات الحديثة والتي تتميز بأحدث التقنيات والمواصفات، وتحتوي أحدث الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، للعمل في الجانب المروري والأمني، مؤكداً أنها تعزز من جودة العمل الأمني والمروري في إمارة دبي.

وقال العميد جمعة إن الدوريات الجديدة تعتبر إضافة لمفهوم الدورية الأمنية والشرطية لتغطي كافة مناطق الإمارة، وتهدف إلى تفعيل وصول الدوريات لموقع الحدث، وتحقيق أعلى درجات الاستجابة من أجل تقديم أفضل الخدمات التي تعزز من الحضور الشرطي في الميدان بشكل أكبر، وتعزيز ثقة الجمهور في الأداء الشرطي، وذلك في إطار سعي شرطة دبي لمواصلة اعتماد أفضل المبادرات والمشاريع الابتكارية، ووضعها موضع التنفيذ وفق الخطط والبرامج المستشرفة للمستقبل.

من جهة أخرى أطلق مجلس الروح الإيجابية بشرطة دبي فعاليات «مُلتقى البراحة المُجتمعي»، لقاطني منطقة البراحة، وذلك بالتعاون مع مجلس مديري مراكز الشرطة، ومركز شرطة المرقبات، والشركاء الاستراتيجيين في مجلس دبي الرياضي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومؤسسة دبي للإعلام، وبمشاركة من متطوعي برنامج «الشرطي جارك».

وأكد مدير مركز شرطة المرقبات العميد راشد محمد صالح الشحي، أهمية فعاليات مُلتقى البراحة المجتمعي في تعزيز العلاقة والتواصل مع الجاليات المُقيمة بدبي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع وتعزيز الأمن والأمان، إلى جانب العمل على الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الانسجام الاجتماعي، وتحقيق حياة سعيدة في الأحياء السكنية.

وتتضمن فعاليات المُلتقى التي تُنظم خلال يومي السبت والأحد من كل أسبوع من الساعة الخامسة إلى الحادية عشرة مساءً بمنطقة البراحة، فعاليات رياضية تتمثل في «التجديف الهوائي» و«الدراجات الثابتة» و«شد الحبل»، فيما ستستمر هذه الفعاليات إلى 29 سبتمبر الجاري.

على صعيد آخر أشاد القائد العام لشرطة دبي بالوكالة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، بكفاءة فريق القيادات الشرطية الشابة بشرطة دبي المُنظم للبرنامج العالمي للقيادات الشرطية الشابة للإنتربول 2024 في نسخته الرابعة، والذي عقد في دبي من 26 إلى 29 أغسطس، بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، وبمشاركة قيادات شابة من 35 دولة حول العالم، مُثمناً هذا الإنجاز الذي يضاف إلى إنجازات شرطة دبي.