الامارات | مراكز الشارقة وعجمان تقدّم تسهيلات لـ «تسوية أوضاع المخالفين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت مراكز سعادة المتعاملين التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الشارقة وعجمان، أمس، مخالفي الإقامة الراغبين في تعديل أوضاعهم. وأتاحت لهم التسهيلات لتعديل أوضاعهم، سواء بالمغادرة أو تسوية أوضاعهم بشكل قانوني. وأكد مصدر في مركز سعادة المتعاملين بمنطقة الرحمانية في الشارقة، تخصيص فريق لإنجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات لمساعدة الراغبين في تعديل أوضاعهم. ووفّر المركز لوحات إرشادية للمتعاملين، ومدخلاً خاصاً بمهلة تسوية أوضاعهم، وبوابة محددة لهم.

وحمّل مخالفون، الشركات التي عملوا فيها سابقاً، مسؤولية التباطؤ في إنهاء إجراءات الإقامة لهم، مما عرّضهم للمخالفة وصعّب عليهم إمكانية إيجاد عمل.