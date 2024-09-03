الامارات | بدء تدريب منتسبي «إثراء» لتوطين القطاع المالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن معهد الإمارات المالي، في مقره بدبي، أمس، بدء تدريب المجموعة الأولى من الفوج الثالث من منتسبي برنامج التوطين في القطاع المالي «إثراء».

ويستمر التدريب من سبتمبر الجاري حتى نهاية العام، حيث يتم تدريب أكثر من 500 شاب وشابة إماراتيين من المرشحين الذين تم تعيينهم في النسختين الثالثة والرابعة من معرض «إثراء» للتوظيف، بعد نجاحهم في الحصول على فرص وظيفية في القطاع المالي، على أن يتم بدء تدريب المجموعة الثانية، التي تضم 400 شاب وشابة في يناير من العام المقبل.

وسيلتحق المرشحون بـ21 مساراً تدريبياً في مجالات تخصصية من بينها البرمجة، والمالية والمحاسبة، والأمن السيبراني، وأمن المعلومات، وهندسة بيانات ومسار تحليلات البيانات، والتدقيق، والتكنولوجيا المالية (فنتك)، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والشبكات، والموارد البشرية، وإدارة المنتج، والاستثمار، وإدارة المشروع، وإدارة الاكتتاب، والمطالبات.

وقالت مدير عام معهد الإمارات المالي، نورة البلوشي، إنه بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، حقق برنامج «إثراء» مستهدف عام 2024 بتعيين أكثر من 900 مواطن ومواطنة في القطاع المصرفي والمالي.

وأضافت أن معارض التوظيف، التي نظمها المعهد، لعبت دوراً حيوياً في توفير فرص عمل نوعية للشباب الإماراتي، معربة عن ثقتها بأن الجهود المشتركة ستسهم في بناء جيل جديد من القادة في القطاع المالي، قادر على مواجهة تحديات المستقبل.