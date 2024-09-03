الامارات | "الأمن السيبراني" يوصي بتحديث متصفح "كروم" لمعالجة ثغرات أمنية

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شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن السيبراني" يوصي بتحديث متصفح "كروم" لمعالجة ثغرات أمنية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 سبتمبر 2024
أوصي مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات بضرورة تحديث متصفح كروم الخاص بالأجهزة إلى أحدث إصدار من قبل غوغل.
وقال المجلس على حسابه عبر منصة" إكس": أصدرت غوغل مؤخراً تحديثات أمنية طارئة لـمتصفح كروم، لمعالجة الثغرات الأمنية، لذا يوصي مجلس الأمن السيبراني بضرورة تحديث متصفح كروم الخاص بأجهزتكم إلى أحدث إصدار من قبل غوغل.
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