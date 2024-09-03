الامارات | "مخالفون" يذهبون لتسوية أوضاعهم ومعهم تذاكرهم وحقائب سفرهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالبت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، المخالفين الراغبين في تسوية أوضاعهم ومغادرة الدولة، بعدم حجز تذاكر سفرهم مسبقاً قبل الحصول على تصريح المغادرة، لضمان إنجاز إجراءاته التي قد تتطلب 48 ساعة كحد أقصى.

ورصدت " الإمارات اليوم" مخالفون قدموا إلى مركز تسوية المنازعات في العوير، حاملين حقائب سفرهم، إضافة إلى تذاكر السفر، رغبة منهم في الاستفادة من المبادرة وتعديل أوضاعهم ومغادرة الدولة في نفس اليوم، الأمر الذي أدى عدم تمكنهم من السفر وضياع تذاكرهم بسبب حصولهم على معلومات غير واضحة من مصادر غير رسمية.

وباشرت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي استقبال الراغبين في تعديل أوضاعهم في اليوم الأول من المبادرة الإنسانية الخاصة بمهلة تصحيح أوضاع مخالفي نظام الإقامة، التي أعلنت بموجب قرار «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ»، بالشراكة والتعاون مع وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة دبي الصحية، في مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير إلى جانب قطاع متابعة المخالفين والأجانب، وفي جميع مراكز «آمر» النموذجية المنتشرة في الإمارة.

وأكدت أن مبادرة مهلة تصحيح أوضاع مخالفي نظام الإقامة تأتي تجسداً للمضامين الإنسانية لدولة الإمارات، وتعكس الوجه الإنساني لإمارة دبي و تعمل على تكريس قيم التسامح والتراحم المجتمعي وتعزيز مبادىء الاحترام وأهمية سيادة القانون .

ودع" إقامة دبي" كافة المخالفين إلى الاستفادة من هذه المهلة، وتعديل أوضاعهم إما بمغادرة الدولة، أو تسوية أمورهم مع جهات عمل بشكل قانوني.