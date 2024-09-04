"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، وهي 22.2 درجة مئوية في جبل الحبن (رأس الخيمة) الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.