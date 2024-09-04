وفد «الداخلية» يزور معرض ومؤتمر «سوفكس 2024» في الأردن

ابوظبي - سيف اليزيد - عمان (وام)

زار وفد وزارة الداخلية برئاسة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، أمس، فعاليات مؤتمر ومعرض العمليات الخاصة «سوفكس» 2024، المقُام حالياً في مركز العقبة الدولي للمعارض والمؤتمرات بالمملكة الأردنية الهاشمية ويختتم غداً، بحضور أكثر من 300 جهة وشركة دولية متخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية، لعرض أحدث المنتجات والحلول المتقدمة في هذا المجال.

وشارك الوفد في افتتاح المعرض والمؤتمر وقام بجولة في أركانه يرافقه اللواء الركن حمدان أحمد الزيودي، قائد الحرس الوطني، واطلع على الصناعات الدفاعية ومعدات العمليات الخاصة، وأبرز المشاركات المتميزة والقدرات الأمنية والتكنولوجيات الحديثة المعروضة، وذلك بحضور المقدم الدكتور محمد بن هزيم السويدي، نائب مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والخبير غازي ياسين الصبيحي، من القيادة العامة لشرطة عجمان.

وشاهد الوفد عروض الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والطائرات المسيّرة الهجومية والاستطلاعية، وأحدث الأجهزة والمعدات الدفاعية المستخدمة من قبل الجيوش ووحدات الأمن.

وقال اللواء سلطان النعيمي إن الزيارة تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية وشرطة عجمان على تعزيز التعاون مع الدول الرائدة في تطوير وتحديث القدرات الأمنية، مشيراً إلى أن زيارة المعرض تدعم أطر التعاون الدولي في مجال العمليات الخاصة والأمن والوطني.

وأكد أن مؤتمر ومعرض المؤتمر عمليات الخاصة «سوفكس» يمثل منصة مميزة يتيح لزائريه الاطلاع على ريادة الدول في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية المبتكرة، ما يدعم القدرة على مواكبة أحدث التطورات في مجال الدفاع والأمن.

يُعد معرض «سوفكس» أحد أهم المعارض الدفاعية في المنطقة، ويستقطب أكثر من 16 ألف زائر من دول مختلفة، ويجمع رواد وخبراء قطاع الدفاع والأمن في العالم، إضافة إلى دوره المهم في تعزيز أطر للتعاون الدولي في مجال العمليات الخاصة والأمن الوطني.