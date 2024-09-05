الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دراجات

شكا سائقون في مدينة خورفكان عدم التزام سائقي الدراجات الهوائية والكهربائية لبس الملابس الفوسفورية أثناء قيادتهم الدراجات في الفترة المسائية، ما يشكل خطراً كبيراً على حياتهم وحياة السائقين، مطالبين المسؤولين في الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

تحذير

استغرب زوار أحد الفنادق في إمارة الفجيرة رسالة تحذيرية وضعت لنزلاء الفندق، مفادها إخلاء مسؤولية إدارة الفندق عن احتمالية وجود كائنات مؤذية في البحر الذي يقصده النزلاء للسباحة.

ازدحام

طالب سكان شارع الكويت في عجمان بإيجاد حل لمشكلة الازدحام الشديد عند الجسر الجديد مع شارع الاتحاد المؤدي إلى منطقة عجمان الصناعية، بسبب وجود مخرج واحد للسيارات القادمة من ثلاثة اتجاهات لدخول المخرج.

فنادق

فوجئ مقيمون بارتفاع أسعار الفنادق بشكل كبير خلال الأسبوع الأخير من العطلة الصيفية في رأس الخيمة والفجيرة مقارنة بمنتصف العطلة، الأمر الذي دفع العديد من الأسر إلى إلغاء رحلات أسرية كان مخططاً لها.

كتب

شكا أولياء أمور حجم الكتب التي استلمها أبناؤهم الطلبة، متسائلين حول إمكانية حملها نظراً لوزنها الثقيل، ما يشكل عبئاً عليهم.