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حمدان بن زايد: تشغيل المحطة الرابعة من «براكة» إنجاز تاريخي

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ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن التشغيل التجاري للمحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية هو إنجاز تاريخي لجهود دولة الإمارات المحلية والدولية الرامية لخفض البصمة الكربونية وتحقيق الحياد المناخي.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «التشغيل التجاري للمحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية هو إنجاز تاريخي لجهود دولة الإمارات المحلية والدولية الرامية لخفض البصمة الكربونية وتحقيق الحياد المناخي. نبارك للسواعد التي حققت هذا الإنجاز ونتطلع لمزيد من النجاحات».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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