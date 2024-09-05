الامارات | حمدان بن محمد يُصدر قرارات بتعيين مديرين تنفيذيين في حكومة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 سبتمبر 2024

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم، قرارات بتعيين مديرين تنفيذيين في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وشملت القرارات، التي أعلنها المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، تعيين عصام عبد الرحيم كاظم مديراً تنفيذياً لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، ومحمد عبد الله السعدي مديراً تنفيذياً لمؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادِلة، وعيسى حارب بن حاضر مديراً تنفيذياً لقطاع الاستراتيجية الاقتصادية، وساهية ساجاد أحمد مديرةً تنفيذية لقطاع السياسات التنظيمية والحوكمة، وساعد محمد العوضي مديراً تنفيذياً لقطاع خدمات الدعم المُؤسّسي، وخالد حسن مباشري مديراً تنفيذياً لقطاع التشريعات والنزاعات، ويوسف أحمد لوتاه مديراً تنفيذياً لقطاع الاستراتيجية والأداء المُؤسّسي