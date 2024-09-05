الامارات | شرطة أبوظبي تقدم خدمة تخفيض النقاط المرورية بمعرض الصيد والفروسية 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي مبادرة خدمة تخفيض النقاط المرورية واسترجاع رخص القيادة (لقائدي المركبات لمن عليهم 24 نقطة مرورية) ضمن مشاركتها في فعاليات الدورة الـ (21) لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية والتي تقام حاليا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) تحت شعار "استدامة وتراث... بروح متجددة" ولغاية 8 سبتمبر 2024.

وأوضح العميد أحمد جمعة الخييلي مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، أن منصة الإدارة تستقبل زوار المعرض حاليا للاستفادة من الخدمة والتي تعتبر من الخدمات المعتمدة في شرطة أبوظبي، مشيراً إلى أنه يستفيد من خدمة تخفيض النقاط المرورية سائقو المركبات الخفيفة المترتبة عليهم نقاط مرورية من 8 إلى 23 نقطة.

وقال المقدم نهيان محمد بن زيتون المهيري رئيس قسم برامج النقاط المرورية، إن خدمة استرجاع رخصة القيادة يستفيد منها قائدي المركبات لمن عليهم 24 نقطة مرورية وذلك بعد استكمال الإجراءات بتحويل النقاط إلى رخصة قيادة سائق المركبة بواسطة تطبيق تم أو مراجعة مراكز إسعاد المتعاملين في مديرية المرور والدوريات الأمنية ومن بعدها التوجه إلى كاونتر رقم 7 في جناح الأسلحة بالمعرض ودفع الرسوم (800 درهم) لبرنامج التخفيض و2400 درهم لبرنامج استرجاع رخصة القيادة وحضور الدورة المقررة والتي تعقد في الساعة الرابعة عصراً بمسرح مركز المعرفة مقابل البوابة رقم 5 بالمعرض ومن بعدها يتم تسديد القيود في برنامج المرور والترخيص الاتحادي.

ولفت إلى أن برامج النقاط المرورية التأهيلية للسائقين المخالفين تشمل برنامجين الأول يتم من خلالها تخفيض 8 نقاط مرورية "في حال وجود أقل من 24 نقطة مرورية على رخصة القيادة" والبرنامج الثاني مختص باسترجاع رخصة القيادة في حال ارتكاب المخالف 24 نقطة مرورية وذلك من خلال إلحاقه بمحاضرات توعية تثقيفية مكثفة لمدة 3 ساعات بعد دفع الرسوم المقررة.

وقال إن الدورة تركز على عدد من المحاور حول "البرنامج" منها مفهوم النقاط المرورية والآثار المترتبة على تراكمها، والأنشطة المقدمة في قسم النقاط المرورية، وكيفية تجنب المخالفات المرورية وقواعد الضبط المروري وكيفية تخفيض النقاط واسترجاع رخص القيادة وعرض فيديوهات لبعض المخالفات والتي تم ضبطها عبر البوابات الالكترونية وكيفية تفاديها.

وحث المتقدمين للدورة على الالتزام بالقيادة الآمنة، حرصاً على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لديهم تفادياً لسحب رخص القيادة منهم عند تسجيل نقاط مرورية بحقهم، وتعريفهم بخطورة ارتكاب المخالفات.