الامارات | طقس الإمارات المتوقع غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:28 والمد الثاني عند الساعة 03:20 والجزر الأول عند الساعة 09:02 والجزر الثاني عند الساعة 21:29.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 30:11 والمد الثاني عند الساعة **:** والجزر الأول عند الساعة 18:06 والجزر الثاني عند الساعة **:**

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 29 85 20

دبي 41 29 80 25

الشارقة 41 27 80 25

عجمان 40 28 75 30

أم القيوين 39 24 80 30

رأس الخيمة 40 25 80 30

الفجيرة 33 29 85 50

العـين 43 29 65 20

ليوا 44 27 85 15

الرويس 42 27 90 25

السلع 39 28 85 25

دلـمـا 34 30 85 45

طنب الكبرى / الصغرى 34 32 95 50

أبو موسى 34 32 95 50.