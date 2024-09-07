الامارات | «الطاقة والبنية التحتية» تطلق منصة «اسألنا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، أمس، إطلاق تقنية الدردشة الفورية «اسألنا» باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي «شات بوت» على موقعها الرسمي، حيث تم تطوير منصة المحادثة للتعامل مع مختلف أنواع الاستفسارات والطلبات، بدءاً من الأسئلة البسيطة وصولاً إلى الاستفسارات المتعلقة بالخدمات.

وتقدّم المنصة للمتعاملين إجابات وافية تشمل المعلومات الأساسية وأبعاداً إضافية متعلقة بخدمات الوزارة بسرعة وكفاءة.

وتتيح تقنية «شات بوت» الجديدة التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، تعزيزاً للتواصل مع المتعاملين، والتفاعل المباشر مع النظام الآلي على مدار الساعة، ما يسهم في توفير الوقت والجهد للحصول على المعلومات والخدمات المطلوبة.

وتأتي المبادرة في إطار التزام الوزارة بتبني الحلول التقنية المتقدمة لتحسين جودة الخدمات وتعزيز التواصل مع الجمهور، باعتبارها جزءاً من استراتيجية وزارة الطاقة والبنية التحتية الرامية إلى تطوير خدماتها الرقمية، وتسهيل الوصول إليها بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» في مجال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتحقيق التحوّل الرقمي الشامل.

وتعمل الوزارة وفق رؤية واضحة ومبادرات متنوّعة لتعزيز تواصلها مع جمهور المتعاملين عبر بنية تكنولوجية موحدة وآمنة، تتضمن وسائل تقنية حديثة وتطبيقات هواتف ذكية تخدم تطلعات الجمهور المعني، ما يعزز تطلعات الوزارة إلى الاستجابة لمتطلبات الحكومة وتوجهات قيادة الدولة التي تضع المتعاملين في أولوية اهتماماتها.