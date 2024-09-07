الامارات | 4 مبادرات لـ «تنمية المجتمع» تدعم تمكين الأسرة الإماراتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة تنمية المجتمع، علياء الجوكر، إن الوزارة أطلقت أربع مبادرات لتمكين الأسرة، استفاد منها أصحاب الهمم وكبار المواطنين والمرأة والشباب.

وأضافت: «من أهم مبادراتنا (لقاء عبر الأجيال) التي نناقش من خلالها التحديات الموجودة في المجتمع، لينقل كبار المواطنين خبراتهم التي عاشوها في الماضي إلى الشباب، وليقدم الشباب بدورهم خبراتهم ورؤاهم المتعلقة بالمستقبل لكبار المواطنين».

وتابعت: «لدينا كذلك مبادرة (نحن أهلكم) التي نتواصل من خلالها مع كبار المواطنين للاطمئنان عليهم، وهذه المبادرة ساعدتنا خلال أزمة منخفض الهدير، حيث قمنا بالاتصال بكبار المواطنين في الدولة بشكل استباقي لمعرفة احتياجاتهم من الوزارة وكيفية مساعدتهم». ولفتت إلى أن «المبادرة الثالثة تحمل اسم (مشاغل)، وتستهدف تمكين أصحاب الهمم، بحيث يتم تمكينهم اقتصادياً واجتماعياً، حيث مكّنت الوزارة مجموعة كبيرة منهم من خلال مشروع (قلادة) لتصنيع المجوهرات الخاصة بهم وبيعها»، وشرحت أن «مبادرة (مشاغل) عبارة عن منصة إلكترونية مخصصة لتسويق وبيع منتجات مصنوعة بأنامل أصحاب الهمم بكل حرفية وإتقان وابتكار وتجديد. وتعزّز صناعة هذه المنتجات دور أصحاب الهمم في إبراز مواهبهم وابتكاراتهم ليكونوا جزءاً فعّالاً وطموحاً في بناء المجتمع وزرع الثقة في أنفسهم كأفراد وشركاء في التنمية الاقتصادية».

وقالت إن «المبادرة الرابعة حملت اسم (تآلف للاستشارات الأسرية) التي تشتمل على مجموعة من القنوات، تضمن الخصوصية، للمساهمة في حل التحديات التي تواجه الأسرة في مناخ صحي وسليم، يرتقي بقدرات الأسر الإماراتية لبناء أجيال واعدة تتحمل مسؤولياتها تجاه الوطن والمجتمع».

وأكدت الجوكر أن قطاع الضمان الاجتماعي في وزارة تنمية المجتمع يسعى بصورة مستمرة إلى تمكين الأسرة اجتماعياً، والتركيز على دعم كل أفراد المجتمع بما ينعكس إيجاباً على المجتمع الإماراتي بالكامل.