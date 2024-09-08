الامارات | فرص لسقوط أمطار اليوم.. ورياح مثيرة للغبار حتى «الثلاثاء»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن الدولة تتأثّر خلال الفترة الحالية بتوزيعات ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مضيفاً أن درجات الحرارة ستبدأ بالانخفاض تدريجياً أثناء الليل، اعتباراً من الأسبوع المقبل (منتصف شهر سبتمبر)، حيث يبدأ فصل الخريف فلكياً يوم 23 سبتمبر بتعامد الشمس على خط الاستواء، ثم تتّجه ظاهرياً جنوباً نحو مدار الجدي.

وتوقّع المركز أن يكون طقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، قد يصاحبها سقوط أمطار، ويصبح رطباً ليلاً حتى صباح غدٍ مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار نهاراً، وتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، وتصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح المركز أن الطقس غداً يظل صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الثلاثاء مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار نهاراً، وتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، وتصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يظل خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار إلى أن طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الأربعاء، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار نهاراً، وتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، وتصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ونوّه المركز بأن طقس الأربعاء المقبل سيكون صحواً بوجه عام وغائماً أحياناً، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الخميس المقبل، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ووفقاً للمركز فإن الفترة المقبلة ستشهد ضعف تأثير المنخفض الهندي الموسمي وتراجعه تدريجياً، مع استمرار تأثّر الدولة بامتداد منخفضات حرارية من وسط الجزيرة العربية يصاحبها رياح نشطة نسبياً مثيرة للغبار قد تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية أحياناً، وتظل الفرصة مهيّأة لتكوّن السحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار، خصوصاً على المنطقة الشرقية، وقد يمتد تأثيرها إلى بعض المناطق الداخلية من الدولة.

وذكر أن الرياح الجنوبية الشرقية تسود مع نهاية الليل وأوقات الصباح، لتتحوّل إلى شمالية غربية فترة الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر/البحر، فيما تزداد نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر مقارنة بشهر أغسطس، خصوصاً مع النصف الثاني منه، إذ سيبلغ متوسط الرطوبة النسبية 49%، ونتيجة لذلك تزداد فرص تكوّن الضباب/الضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة.