"قمة المليار متابع" تفتح باب المشاركة في "برنامج الاستثمار مع صناع المحتوى"

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت "قمة المليار متابع" التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد، عن فتح باب المشاركة في برنامج "الاستثمار مع صناع المحتوى" التابع لقمة المليار متابع، والذي يعد الأول من نوعه، ويستهدف توفير التمويل والدعم المالي للشركات الناشئة والأفراد ممن يمتلكون أفكاراً ريادية في صناعة المحتوى لطرحها أمام لجنة تحكيم مكونة من نخبة من كبار المستثمرين والشركات، التي تتولى بدورها رعاية الفكرة والاستثمار فيها.

ويستمر استقبال المشاركات في البرنامج حتى 20 سبتمبر الجاري، وسيتم تدشين فعالياته خلال النسخة الثالثة من قمة المليار متابع التي تنطلق في الفترة من 11 إلى 13 يناير المقبل؛ حيث سيجمع بين الشركات الناشئة والأفراد المتخصصين في صناعة المحتوى ونخبة من المستثمرين على مدار ثلاثة أيام من العروض الحية والمناقشات المثمرة.

وتمر تصفيات البرنامج بثلاث مراحل، تتضمن الأولى اختيار 25 متقدماً من الشركات الناشئة في صناعة المحتوى والأفراد من صناع المحتوى أصحاب الأفكار الريادية؛ لعرض أفكارهم بصورة مباشرة أمام لجنة التحكيم المكونة من كبار المستثمرين والخبراء العالميين، فيما تجمع الثانية 10 مشاركات، وتشهد المرحلة الأخيرة منافسة مشاركتين على المركزين الأول والثاني للحصول على فرص استثمارية واعدة.

ويتيح البرنامج للمتقدمين عرض أفكارهم بصورة مباشرة أمام أعضاء لجنة التحكيم ومناقشة إمكانية نجاحها في السوق، بالإضافة إلى دراسة متطلبات الدعم والتمويل.

ويأتي برنامج الاستثمار مع صناع المحتوى التابع لقمة المليار متابع، في إطار حرص القمة على تعزيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال في مجال صناعة المحتوى، حيث توفر القمة عبر البرنامج منصة حيوية تجمع المبدعين والمستثمرين والخبراء في صناعة المحتوى لتبادل الأفكار والابتكارات والتعاون في مشاريع تسهم في دفع عجلة النمو في هذا القطاع الواعد، وتتيح الفرصة لأصحاب المشاريع الريادية لعرض مشاريعهم أمام جمهور واسع، الأمر الذي يمكنهم من الحصول على التمويل والدعم اللازمين.

- منصة تفاعلية

وأكدت عالية الحمادي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد، أن برنامج "الاستثمار مع صناع المحتوى" التابع لقمة المليار متابع، الأول من نوعه، يوفر منصة تفاعلية تساعد صناع المحتوى وأصحاب الشركات الناشئة في صناعة المحتوى على تحقيق طموحاتهم وتمنحهم الفرصة لتجاوز التحديات التي تواجههم أثناء رحلتهم مع عالم ريادة الأعمال؛ إذ يوفر بيئة متكاملة تم تصميمها بعناية لتمكين المشاركين من تطوير أفكارهم.

وقالت: "يجسد البرنامج التزام قمة المليار متابع بتقديم الدعم لأصحاب الأفكار الريادية في صناعة المحتوى خلال رحلتهم نحو الريادة في السوق الإعلامي؛ إذ يفتح آفاقاً جديدة لأصحاب المشاريع للنمو والتطور في القطاعات المختلفة، ويمنحهم فرصة استثنائية لإبراز تجاربهم وأفكارهم أمام نخبة من المستثمرين، وبما يعزز قدراتهم على تقديم مشاريع تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة".

وأضافت: يبدأ "الاستثمار مع صناع المحتوى" التابع لقمة المليار متابع في تنفيذ برنامجه الطموح بمجرد الانتهاء من استقبال طلبات المشاركة في 20 سبتمبر الجاري واختيار 25 مشاركة من أصحاب الأفكار الريادية، ستنضم إلى برنامج إرشادي وتدريبي تنظمه قمة المليار متابع لتكون جاهزة لعرض أفكارها ومشاريعها أثناء انعقاد القمة، وبما يتيح لها فرصة الحصول على دعم إستراتيجي يساعدها على النمو والتوسع.

- تقييم دقيق

ويستقبل "برنامج الاستثمار مع صناع المحتوى" المشاركات من الشركات الناشئة والأفراد من صناع المحتوى أصحاب الأفكار الريادية من حول العالم، ويشترط في الشركات المتقدمة أن تكون مسجلة قانونياً، وأن يكون عمر المشارك 18 عاماً فما فوق، ويمكن لكل شركة ناشئة تقديم عرض واحد، حيث ستخضع جميع المشاركات لعملية تقييم دقيقة لضمان تماشيها مع متطلبات البرنامج وأهدافه.

ودعت قمة المليار متابع أصحاب الشركات الناشئة في صناعة المحتوى والأفراد من صناع المحتوى إلى التقدم عبر الموقع الإلكتروني للقمة (www.1billionsummit.com)؛ لاختيار المشاريع الأفضل للعرض ضمن أجندة قمة المليار متابع في يناير المقبل.

ويتولى فريق متخصص عملية فرز طلبات المشاركة في البرنامج حيث سيجري اختيار أفضل 25 متقدماً من الشركات الناشئة والأفراد من صناع المحتوى ممن يمتلكون أفكاراً ريادية للمشاركة في البرنامج، وسيتم توجيه الدعوة لهم لتقديم أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة أمام لجنة تحكيم من كبار الخبراء والمستثمرين، والذين سيقدمون الدعم والتوجيه للشركات المختارة بهدف تعزيز نجاحها في السوق.

- معايير محددة

وستعمل لجنة التحكيم التي تتكون من كبار المستثمرين والخبراء العالميين، على اختيار الشركات الناشئة في صناعة المحتوى والأفراد من صناع المحتوى للمشاركة في البرنامج بناءً على عدد من المعايير من بينها: جدوى الفكرة المعروضة، وجودة العرض التسويقي، والإمكانات السوقية، والابتكار والإبداع في فكرة المشروع، والقابلية للتوسع والنمو، ومدى التأثير الاجتماعي والاقتصادي، وجودة التنفيذ والتخطيط، وكذلك الفريق المؤسس وقدرته على القيادة والتطوير، كما سيتم تقييم إمكانات المشروع المالية ومدى قدرته على تحقيق الربحية وجذب الاستثمارات المستقبلية.

وسيتم في نهاية البرنامج اختيار أفضل مشاركتين في المركزين الأول والثاني من الشركات الناشئة في صناعة المحتوى أو الأفراد من صناع المحتوى ممن يمتلكون أفكاراً ريادية، وتأثيراً إيجابياً؛ لتحصلا على فرص واعدة للاستثمار والشراكات والتعاون.

- حشد جماهيري

ويستهل البرنامج فعالياته في اليوم الأول من انطلاق النسخة الثالثة من قمة المليار متابع، حيث ستقوم الشركات الناشئة والأفراد من صناع المحتوى بعرض الأفكار أمام جمهور القمة، ولجنة التحكيم التي تناقش بدورها المشاركين عن جدوى المشاريع والفرص الاستثمارية المستقبلية التي توفرها ومن ثم تخضع كافة المشاركات للتصويت من قبل اللجنة والجمهور لاختيار أفضل 10 مشاركات.

فيما يشهد اليوم الثاني، استعراض أفكار المشاركات العشر التي وقع عليها الاختيار في اليوم الأول، أمام لجنة التحكيم بهدف اختيار مشاركتين للصعود للمرحلة النهائية التي تنطلق في ثالث أيام القمة والتي ستُجرى منافساتها على شكل مبارزة ثنائية، حيث سيتحدى المشاركان بعضهما في موضوعات وعناصر محددة.

يذكر أن قمة المليار متابع التي تنطلق نسختها الثالثة تحت شعار "المحتوى الهادف" تسعى إلى مخاطبة أكثر من مليار شخص حول العالم، من خلال استضافة نخبة من أهم وأكبر المؤثرين وصنّاع المحتوى أفراداً ومؤسسات على جميع منصات التواصل الاجتماعي؛ لمناقشة كيفية إسهام الإعلام الجديد كقطاع إبداعي في دعم اقتصادات الدول وخطط الوصول لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وتترجم القمة، استراتيجية دولة الإمارات في أن تكون حاضنة لمبدعي العالم عبر استقطاب أبرز صنّاع المحتوى في العالم وممثلي كبريات شركات مواقع التواصل الاجتماعي في منصة واحدة، وفي الوقت نفسه تحويل تجارب وخبرات المشاركين في الحدث إلى دروس ومهارات يتبادلونها مع صنّاع المحتوى الجدد.