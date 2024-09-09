مليون جرعة تطعيم من الإمارات لمواجهة شلل الأطفال في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي، غزة (الاتحاد)

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من مليون جرعة تطعيم للمستشفيات في قطاع غزة، بعد أن أعلنت دعمها لحملة مواجهة «شلل الأطفال» لتوفير الجرعات وتطعيم ما يُقارب 650 ألف طفل دون سن 10 سنوات، لوقف انتشار الفيروس ومنع تفشي المرض في القطاع.

واستكملت مؤسسات الرعاية الصحية والمستشفيات في غزة، حملة التطعيم التي انطلقت الأسبوع الماضي بدعم من الإمارات التي قدمت 5 ملايين دولار، والجرعات اللازمة لمكافحة فيروس شلل الأطفال ومنعه من الانتشار في ظل الأوضاع الصحية الصعبة في القطاع.

وجرى تطعيم نحو 187 ألف طفل ضد شلل الأطفال بعد مرور 3 أيام من بدء الحملة في عشرات النقاط الطبية في المحافظة الوسطى، استقبلوا فيها الأطفال لتقديم الجرعات لهم، لوقايتهم من الإصابة بالفيروس، في خطوة إنسانية هدفها الوصول لأكبر عدد من الأطفال وتقديم الرعاية الصحية لمستحقيها.

الجدير بالذكر، أن دولة الإمارات قدمت الدعم المادي والطبي بهدف مساندة الأشقاء الفلسطينيين والأطفال وتقديم الجرعات اللازمة لوقايتهم من «شلل الأطفال»، حيث تعمل في المحافظات كافة، وفي عدد من المستشفيات والمراكز الصحية الدولية، لتقديم اللقاحات بشكل منظم يضمن وصوله لأكبر عدد من الأطفال.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، أمس، أن الجولة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تستكمل في محافظتي غزة والشمال، مشيرةً إلى أن طواقم وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» تواصل الجهود في حملة التطعيم رغم استمرار العدوان على القطاع، وفي ظل خطر كبير على تنقلها بين مراكز التطعيم.

وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة الأولى من حملة التطعيم في المحافظة الوسطى حققت نتائج تفوق التوقعات، حيث تم تطعيم 195 ألف طفل، وهذا الرقم يتجاوز العدد المتوقع للتطعيم والذي كان يبلغ 160 ألف طفل.

وأرجعت ذلك إلى زيادة عدد النازحين في وسط قطاع غزة، بسبب العمليات العسكرية في المناطق الأخرى وأوامر الإخلاء الإسرائيلية الصادرة بعد تجهيز خطة تنفيذ حملة التطعيم.

وأشارت إلى وجود 4 نقاط تطعيم ثابتة في المحافظة الوسطى، لتقديم خدمة التطعيم للأطفال غير المُطعّمين.

ولفتت الوزارة إلى وجود بعض التحديات في التنسيق بالمناطق الشرقية التي يصنفها الجيش الإسرائيلي على أنها «نقاط حمراء»، أي مناطق قتال غير آمنة.

وبيّن مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية، أن المرحلة التالية من حملة التطعيم ستنطلق غداً الثلاثاء القادم في شمال قطاع غزة.

هدنة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في 16 أغسطس الماضي، إلى هدنة إنسانية لـ7 أيام، من أجل تنفيذ حملة لمكافحة شلل الأطفال، أيّدتها مباشرة وكالة «الأونروا» آنذاك. وجاءت هذه الدعوة عقب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال في قطاع غزة لطفل عمره 10 شهور.