الامارات | برجيل القابضة تفوز بجائزة "الشركة الأكثر تكريمًا" لعام 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - : حصلت برجيل القابضة الشركة الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على جائزة "الشركة الأكثر تكريمًا" في ظهورها الأول في استطلاع الفريق التنفيذي للأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2024 من قبل مؤسسة الأبحاث الاستثمارية (IIR).

تم تسليط الضوء على المجموعة لقوتها في مجال علاقات المستثمرين، وكانت واحدة من ست شركات فقط في الإمارات العربية المتحدة التي حصلت على جائزة "الشركة الأكثر تكريمًا". حيث حققت شركة برجيل المركز الثاني في سبع فئات ضمن فئة "الرعاية الصحية والأدوية" في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الناشئة، وذلك في استطلاع عام 2024 الذي يستند إلى تصنيفات مجتمع الاستثمار من جانبي الشراء والبيع.

وتشمل هذه الفئات جائزة أفضل رئيس تنفيذي، والتي مُنحت لجون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة؛ وجائزة أفضل مدير مالي، والتي مُنحت لمحمد شهاب الدين، الرئيس المالي لبرجيل القابضة؛ وجائزة أفضل متخصص في العلاقات مع المستثمرين، والتي مُنحت لسيرجي ليفيتسكي، مدير علاقات المستثمرين في برجيل القابضة. بالإضافة إلى ذلك، تم تكريم برجيل لامتلاكها أفضل برنامج حوكمة للشركات، وأفضل يوم للمستثمرين/المحللين، وأفضل برنامج للعلاقات مع المستثمرين، وأفضل فريق للعلاقات مع المستثمرين.

يعكس استطلاع فريق التنفيذيين في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الناشئة هذا العام أصوات وآراء 405 من المتخصصين في الاستثمار في 248 شركة خدمات مالية، وحصلت 33 شركة فقط من أصل 332 من 11 قطاعًا في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الناشئة على لقب "الشركة الأكثر تكريمًا".

إن إنجازات المجموعة هي شهادة على أدائها المتميز، الذي اعترف به المستثمرون والسوق، ويعكس النمو في قاعدة المستثمرين الأجانب، تصنيف شركة برجيل كأفضل شركة في مجال العلاقات مع المستثمرين في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الناشئة ويسلط الضوء على التزام برجيل بتوفير افصاحات عالية الجودة، واستجابات في الوقت المناسب لاستفسارات المستثمرين، والتواصل الفعال معهم.

وقال محمد شهاب الدين، الرئيس المالي للمجموعة: "نحن فخورون بالتقدير الذي حصلنا عليه من قبل مؤسسة الأبحاث الاستثمارية المؤسسية لأدائنا، تعكس هذه الإنجازات ثقة المستثمرين والمحللين في برجيل القابضة، وتسلط الضوء على تميز الشركة في الإفصاح المالي وإدارة المخاطر والالتزام بالتواصل الشفاف في الوقت المناسب مع أصحاب المصلحة الخارجيين، سنواصل تعزيز مكانتنا الرائدة في سوق الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز قيمة المساهمين، والتزامنا اليومي تجاه المجتمع".

تعد مؤسسة الأبحاث الاستثمارية المؤسسية (IIR) مزودًا مشهورًا للرؤى المستقلة القائمة على البيانات والملاحظات القابلة للتنفيذ للجانب البائع والشركات والجانب المشتري، يقومون بإجراء دراسات بحثية شاملة مع محترفي الاستثمار العالميين لتقييم وتصنيف أفضل محترفي الاستثمار ومقدمي الخدمات ومديري الأصول والمديرين التنفيذيين للشركات.