الامارات | ختم جوازات وطوابع تذكارية.. "طرق دبي" تحتفل بذكرى تأسيس المترو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أمس، مع زوار دبي القادمين إلى مطار دبي، بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيس مترو دبي، وذلك بإصدار ختم تذكاري لجوازات مطار دبي.

وتضمن الختم رقم 15 ومعه عبارة: "مترو دبي.. 15 عاماً على المسار"، مع صورة لقطاع مترو دبي، فيما تم تسليم القادمين إلى دبي بطاقة نول تذكارية للاستخدام في المواصلات العامة داخل الإمارة.

ورُسم على بطاقة نول صورة لشخصية كرتونية من ليجولاند، وعليها عبارة play card ورقم 15 احتفالا بإطلاق المترو.

ولهواة جمع الطوابع، أصدرت هيئة الطرق والمواصلات، إصداراً خاصاً من الطوابع مُخصّصة لهذه المناسبة. ويمكن شراؤها من مكاتب بريد الإمارات أو عبر الإنترنت.

وطرحت شركة (IGLOO) للبيع مثلجات (آيس كريم) بتصميم حصري على شكل مترو دبي وتحتوي (5) آلاف من هذه المثلجات على رمزٍ تعريفيٍّ على أعواد الآيس كريم، وسيحظى الحاصلون عليها بفرصة الفوز بهدايا عبارة عن 5 آلاف بطاقة من بطاقات نول ترحال للتخفيضات.

ومن المقرر إضاءة برج خليفة في 09/09/2024 الساعة 09:09 مساءً للاحتفال بمرور 15 عامًا على مترو دبي.