"القابضة ADQ" تؤسس شركة "كيو موبيليتي" لدعم خدمات النقل في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت "القابضة - ADQ"، وهي شركة استثمارية قابضة مقرها أبوظبي، اليوم، تأسيس شركة "كيو موبيليتي - Q Mobility"، بهدف تحسين التنقل من خلال حلول نقل ذكية.

وقالت القابضة في بيان، إن الشركة ستتولّى إدارة عمليات وتطوير منظومة أبوظبي للتعرفة المرورية "درب"، ومنظومة المواقف في أبوظبي "مواقف"، تحت إشراف دائرة البلديات والنقل متمثّلة بمركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقُّل"، مع تقديم حلول مستدامة ومتكاملة تدعم نموَّ الإمارة وتطوُّرها.

وستركِّز "كيو موبيليتي" على توفير حلول موثوقة ومريحة عبر توظيف أحدث التقنيات المبتكرة ، حيث تعدُّ الشركة جزءاً من محفظة قطاع النقل والخدمات اللوجستية، التابعة لـ"القابضة - ADQ"، التي تتضمَّن مطارات أبوظبي، ومجموعة موانئ أبوظبي، والاتحاد للطيران، وطيران ويز أبوظبي، والاتحاد للقطارات.

وتُشرِف منظومة "درب"، التي أُطلِقَت في عام 2021، على إدارة ثماني بوابات تعرفة مرورية في إمارة أبوظبي موزَّعة على الجسور الرئيسية المؤدِّية من المدينة وإليها، وأُسِّسَت منظومة "مواقف" في عام 2009 لتزويد السائقين في الإمارة بمواقف عامة منظَّمة تعتمد على التقنيات الرقمية.

وتعمل "القابضة - ADQ" على تطوير محفظتها بتنمية شركاتها وتعزيز قدرتها على تقديم قيمة أعلى، ما يمكِّنها من توسيع إسهامها في تنويع اقتصاد أبوظبي، إضافةً إلى تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع بتلبية احتياجاتهم الأساسية في قطاعات الطاقة والماء والنقل والغذاء والرعاية الصحية.