12 متسابقة في اليوم الرابع لمسابقة «الشيخة فاطمة للقرآن» بدبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي(الاتحاد) تواصلت فعاليات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، لليوم الرابع على التوالي في نسختها الثامنة، والتي تقام فعالياتها على مسرح ندوة الثقافة والعلوم بدبي وسط أجواء إيمانية وروحانية بتلاوات آي الذكر الحكيم والتنافس الشريف للفوز بالمراكز الأولى في المسابقة القرآنية الدولية بمشاركة 12 متسابقة أمام لجنة التحكيم الدولية، وذلك بحضور المستشار إبراهيم محمد بوملحة، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، والدكتور سعيد عبدالله حارب، نائب رئيس اللجنة المنظمة للجائزة وأعضاء اللجنة المنظمة، وعدد من المسؤولين وأولياء أمور المتسابقات، وجمهور الحضور المتابع للفعاليات القرآنية. وقد شهد اليوم الثلاثاء تنافساً شريفاً أمام لجنة التحكيم الدولية في الفترة الصباحية بين «6» متسابقات هن كل من: بوتري أمينة بنت محمد حنيف من ماليزيا، يارا محمود مثقال عباسي من الأردن، عين الهدى محمد مبارك من سريلانكا، حفصة عمر يوسف جزاع الشعلان من الكويت، دليلي فائقة بنت نصر الدين من بروناي دار السلام، وزينب موسالا مبينغا من الكونغو الديموقراطية، فيما شهدت الفترة المسائية تنافس «6» متسابقات هن كل من: خديجة سيد المختار من موريتانيا، جميلة باسم سليمان عبده من فلسطين، أسماء يونس إبراهيم الباز من مصر، ميمونة منير الزمان من بنجلاديش، يسرى عبدالرحمن عبديل من الولايات المتحدة، وأم سليم عبدالستار إبراهيم من موزمبيق، وكلهن يتسابقن في الحفظ برواية حفص عن عاصم. ويشهد غداً الأربعاء تنافس «9» متسابقات أمام لجنة تحكيم المسابقة الدولية، حيث تتنافس في الفترة الصباحية «6» متسابقات هن كل من: حسنى نسيجي من أوغندا، زهرا أنصاري من إيران، سودة نعيما من بوروندي، مكو حسين جامع من جيبوتي، حسينة ديالو من ليبيريا، وبي بي مهرين مدني من موريشيوس، فيما تشارك في الفترة المسائية «3» متسابقات هن: مدجولة جوانا سيباستياو دارامي من أنجولا، فاطمة إبراهيم جاسم عبدالله الحمادي من الإمارات، وشمسية شعبان رمضان من تنزانيا، وجميعهن يتسابقن في الحفظ برواية حفص عن عاصم. وتقدم الجائزة مجموعة من الجوائز والهدايا القيمة يُسْحَب عليها لجمهور الحضور في ختام الفعاليات اليومية للمسابقة بحضور أعضاء اللجنة المنظمة.