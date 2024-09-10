حاكم رأس الخيمة يحضر ندوة التعاون الاقتصادي والتجاري في الصين

ابوظبي - سيف اليزيد - حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه إلى جمهورية الصين الشعبية، على رأس وفد إمارة رأس الخيمة، ندوة التعاون الاقتصادي والتجاري، التي جمعت قادة الأعمال في إمارة رأس الخيمة، مع نظرائهم في مدينة دونغقوان الصينية، مؤكداً سموه خلالها أن الإمارة تمتلك رؤية مستقبلية طموحة، وتدرك أهمية الشراكات الدولية القوية في مسعاها لصناعة غدٍ مشرق ومزدهر لأبناء الوطن.

وقال سموه في كلمته خلال افتتاح الندوة: "ندرك في رأس الخيمة أهمية بناء العلاقات الاقتصادية والإنسانية مع الشركاء الدوليين، ودورها الفاعل في تحويل تطلعاتنا إلى واقع ملموس.. فرؤيتنا للمستقبل واضحة، وركيزتها الأساسية تمكين أبنائنا، والعمل على تبني التكنولوجيا المتقدمة، وإشراك دول العالم في جهودنا الرامية لترسيخ قيم التعاون الدولي، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وألقى تشانع جيانلانغ، مدير مكتب التجارة البلدي في دونغقوان، كلمة أمام الحضور. كما تم تقديم عدد من العروض التقديمية من الجانبين.

وقدم ممثلو دونغقوان، الرؤى حول مسيرة التطور العلمي والصناعي المتواصل في المدينة الصينية، فيما قدمت مياومياو ليو، مدير تطوير الأعمال الصينية في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، عرضاً تقديمياً سلطت فيه الضوء على الفرص الاستثمارية الفريدة في رأس الخيمة.

واطلع المشاركون في الندوة على قوة ومرونة وتنوع اقتصاد إمارة رأس الخيمة، الذي يؤكده تصنيفها الائتماني السيادي الثابت عند المستوى "A" بحسب وكالتي التصنيف العالميتين "فيتش" و"ستاندرد آند بورز"، وتنوع قطاعاتها المتنامية، كالسياحة، والضيافة، والعقارات، والتصنيع، والخدمات اللوجستية والرقمية، وغيرها.

وشرحت مياومياو ليو، للحضور، آليات استفادة المستثمرين من التكاليف المنخفضة، ومعدل الضريبة المنخفض على الشركات، ومجموعة الخدمات المخصصة والمنخفضة التكلفة التي تقدمها "راكز" مركز الأعمال والصناعة في إمارة رأس الخيمة.

كما سطلت وينوين شياو، نائب الرئيس المساعد للمؤسسات المالية والخدمات المصرفية للشركات في بنك رأس الخيمة الوطني، الضوء على مزايا الخدمات المصرفية في إمارة رأس الخيمة، بما في ذلك، كيف أصبح بنك رأس الخيمة الوطني، أول بنك في دولة الإمارات ينجز خدمة جديدة ومباشرة لتحويل الأموال مع الصين، وذلك بإجراء أوّل تحويل للدرهم الرقمي إلى اليوان الرقمي بشكل مباشر.

وتعد مدينة دونغقوان التي يبلغ عدد سكانها نحو 10.5 مليون نسمة، إحدى مراكز التصنيع الرئيسة في الصين.