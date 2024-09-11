الامارات | رئيس الدولة يبحث مع وزير الداخلية الفلبيني علاقات التعاون بين البلدين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، وزير الداخلية في جمهورية الفلبين، بنيامين أبالوس.

ونقل الوزير إلى سموه، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي، تحيات رئيس جمهورية الفلبين، فرديناند ماركوس جونيور، وتمنياته لدولة الإمارات دوام الازدهار، وللعلاقات الإماراتية ـ الفلبينية مزيداً من التقدم، فيما حمّله سموه تحياته إلى الرئيس الفلبيني، وتمنياته لبلده وشعبه الصديق مزيداً من النماء.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون بين البلدين، وإمكانات تطويرها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

حضر اللقاء، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة.

من جانب آخر، هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، خلال اتصال هاتفي، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، عبدالمجيد تبون، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وأعرب سموه خلال الاتصال عن تمنياته للرئيس الجزائري التوفيق والنجاح في مهامه خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق تطلعات شعبه الشقيق نحو التقدم والازدهار. وأعرب عبدالمجيد تبون عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتهنئته، متمنياً لدولة الإمارات دوام الرقي والازدهار.