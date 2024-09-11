الامارات | بحضور ولي عهد أبوظبي.. «جي 42» تطلق «ناندا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحضور سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية الهند، أعلنت «جي42»، مجموعة التكنولوجيا القابضة الرائدة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عزمها إطلاق ناندا (NANDA)، وهو أحدث نموذج لغة كبير للغة الهندية يتكون من 13 مليار بارامتر، ودُرِّب على قاعدة بيانات تضم نحو 2.13 تريليون وحدة لغوية، بما في ذلك اللغة الهندية.

وقالت «جي42»، في بيان، إن إطلاق نموذج «ناندا»، وباسمه المستوحى من إحدى أعلى قمم الجبال في الهند، يأتي نتيجة التعاون بين «إنسبشن»، الشركة التابعة لمجموعة «جي42»، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وهي أول جامعة بحثية على مستوى العالم للدراسات العليا في مجال الذكاء الاصطناعي؛ «وسيريبراس سيستمز».

وتم تدريب النموذج من خلال «كوندور غالاكسي»، أحد أقوى أجهزة الكمبيوتر العملاقة لحلول الذكاء الاصطناعي في العالم لأغراض التدريب والاستدلال، والذي بُني بالتعاون بين «جي42» و«سيريبراس سيستمز».

وسيشكل إطلاق «ناندا» علامة فارقة في مجال الذكاء الاصطناعي في الهند، إذ سيوفر الفرصة لأكثر من نصف مليار متحدث باللغة الهندية لتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي42» في الهند، مانو جاين، إن الهند عززت مكانتها الرائدة في مجال التكنولوجيا، بفضل المبادرات التحويلية على غرار مبادرة «الهند الرقمية»، ومبادرة «الهند للشركات الناشئة» تحت قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وكانت «جي42» قد أطلقت في أغسطس 2023 «جيس»، أول نموذج لغة كبير مفتوح المصدر للغة العربية. وقد صُمم ليوفر حلول معالجة اللغة الطبيعية القائمة على العربية، وفتح المجال للوصول إلى قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي للغة الأم لأكثر من 400 مليون من المتحدثين باللغة العربية على مستوى العالم.