الامارات | شرطة دبي تعتمد خطة لمستقبل العمل الأمني للنقل والإنقاذ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت القيادة العامة لشرطة دبي الخطة الاستشرافية لمستقبل العمل الأمني للإدارة العامة للنقل والإنقاذ، انطلاقاً من حرصها على إعداد وتصميم خطط استشرافية للإدارات العامة ومراكز الشرطة قائمة على المرونة والمبادرة الاستباقية الناجحة والمُستدامة.

جاء ذلك خلال خلوة استشرافية نظمتها الإدارة بالتعاون مع مركز استشراف المستقبل في نادي الضباط، بمشاركة عدد من القيادات الأمنية، من بينهم مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة، اللواء راشد خليفة الفلاسي، ونائبه العميد نبيل عبدالله الرضا، ومدير مركز استشراف المستقبل بالوكالة، العقيد الدكتور حمدان الغسيه.

وأكد الفلاسي أن الخطة الجديدة تتماشى مع رؤية دبي في استشراف المستقبل، وتشمل ست مراحل تهدف إلى تحسين العمل الأمني في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، من خلال تحديد الأولويات والتوجهات المستقبلية والمشاريع ذات الصلة، وتعزيز الجاهزية والاستدامة.

من جانبه، أشار العقيد الدكتور حمدان الغسيه إلى أن الخلوة تعكس التزام شرطة دبي بتعزيز الفكر الاستشرافي، وتضمنت سلسلة من ورش العمل، لمناقشة محاور رئيسة في تطوير العمل الأمني على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

وأكدت مديرة إدارة التأمينات، العقيد سميرة آل علي، أن الهدف من الخلوة تقديم أفكار ومبادرات، تسهم في تطوير آليات العمل الأمني والشرطي على المدى الطويل، بما يتماشى مع الاستراتيجية العامة لشرطة دبي وتوجهات الحكومة، مع التركيز على تمكين الشباب في هذا المجال.