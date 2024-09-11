"حكومة دبي" تحدد عطلة المولد النبوي الشريف

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت "دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي" تعميماً بشأن عطلة المولد النبوي الشريف، في الهيئات والدوائر والمؤسسات بحكومة دبي يوم الأحد 12 ربيع الأول 1446، الموافق لـ 15 سبتمبر 2024، على أن يُستأنَف الدوام الرسمي يوم الاثنين 16 سبتمبر.

واستثنت الدائرة في تعميمها الهيئات والدوائر والمؤسسات التي لديها موظفون يعملون بنظام المناوبات أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، حيث تُقرر تلك الجهات مواعيد العمل لهذه الفئات من الموظفين بما يتناسب مع متطلباتها التشغيلية، وبما يضمن حسن سير العمل بمرافقها بانتظام خلال هذه العطلة.

وتقدمت الدائرة بهذه المناسبة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة للدولة، وإلى شعب دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها الطيبة، سائلةً المولى عزّ وجلّ أن يُعيده على الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات.