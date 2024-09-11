255 مليون درهم إنفاق فرع «بيت الخير» في عجمان

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أعلنت «بيت الخير» أن فرعها في إمارة عجمان قد أنفق منذ تأسيسه وحتى نهاية أغسطس ما يزيد عن 255 مليون درهم، استفادت منه أكثر من 52 ألف أسرة وحالة تستحق العون، منها حوالي 14 مليون درهم، أنفقت هذا العام، واستفادت منه 2,790 أسرة وحالة.

وكان فرع عجمان قد تأسس عام 2013 ليشكل إضافة جديدة لأفرع الجمعية في الإمارات الشمالية، بهدف استيعاب طلبات المساعدة الواردة من مئات الأسر المتعففة التي تستحق العون، بالتعاون مع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية التي عقدت شراكة مع الجمعية، توجت بإنجاز الكثير من المبادرات، وهو يغطي مناطق الإمارة، ما عدا منطقة «مصفوت» التي هي أقرب إلى فرع حتا. كما يستقبل العديد من الحالات من إمارة أم القيوين.

وتميز فرع عجمان بتفاعله مع المجتمع المحلي والتعاون مع حكومة الإمارة التي قدمت للجمعية كل التسهيلات التي سمحت لها بممارسة نشاطها الخيري بنجاح، وقد تفضل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بمنح «بيت الخير» أرضاً في المدينة الوقفية التي أنشأها سموه في منطقة ليوارة 2، لتكون أول مدينة خيرية من نوعها في إمارات الخير، حيث بلغت مساحة هذه الأرض 2175 متراً مربعاً، أقامت الجمعية عليها أكبر أوقافها خارج دبي، الذي تكون من 10 أدوار و160 شقة و11 محلاً تجارياً، بكلفة إجمالية بلغت 64 مليون درهم.