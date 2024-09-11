ختام جلسات الاستماع بمسابقة «الشيخة فاطمة للقرآن»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي( الاتحاد)

اختتمت أمس جلسات الاستماع للمشاركات في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم في نسختها الثامنة بقاعة ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي، حيث شاركت في هذه الدورة أكثر من 60 دولة وجالية اسلامية من أنحاء العالم تنافسن للفوز بالمراكز الأولى في المسابقة القرآنية الدولية، حيث شارك أمس في ختام المسابقة 9 متسابقات أمام لجنة التحكيم الدولية.

وتنافس أمام لجنة التحكيم في الفترة الصباحية «6» متسابقات هن كل من: حسنى نسيجي من أوغندا، زهرا أنصاري من إيران، سودة نعيما من بوروندي، مكو حسين جامع من جيبوتي، حسينة ديالو من ليبيريا، وبي بي مهرين مدني من موريشيوس، فيما تنافس في الفترة المسائية «3» متسابقات هن: مدجولة جوانا سيباستياو دارامي من أنجولا، فاطمة إبراهيم جاسم عبدالله الحمادي من الإمارات، وشمسية شعبان رمضان من تنزانيا، وجميعهن يتسابقن في الحفظ برواية حفص عن عاصم.

وتقدم الجائزة مجموعة من الجوائز والهدايا القيمة يتم السحب عليها لجمهور الحضور في ختام الفعاليات اليومية للمسابقة بحضور أعضاء اللجنة المنظمة، وسوف يقام الحفل الختامي للمسابقة بمشيئة الله بقاعة ندوة الثقافة والعلوم بدبي غداً الجمعة في تمام الساعة السادسة مساءً والدعوة مخصصة للنساء لحضور الحفل.

وذكرت المتسابقة فاطمة إبراهيم جاسم عبد الله الحمادي ممثلة الإمارات من إمارة أبوظبي، أنها طالبة ماجستير في تخصص إدارة الأعمال في جامعة حمدان الذكية بدبي، بدأت حفظ القرآن الكريم صغيرة عندما كانت والدتها تأخذها إلى المسجد، ثم انقطعت عن الحفظ، وعادت إليه بعمر التاسعة عشر، وبعدما ختمت التحقت بمشروع دار البر للمراجعة والتثبيت، كما التحق ببرنامج هيئة الشؤون الإسلامية للحصول على الإجازة.

وقالت: شاركت في مسابقات محلية كثيرة، منها: مسابقة رأس الخيمةـ ومسابقة الشيخة هند. وفي مسابقات دولية، منها: مسابقة جائزة محمد السادس في المغرب سنة 2023م، والمسابقة العالمية الثلاثون في مصر في السنة ذاتها، وحصلت على المركز الثالث. وأضافت: عندما اختاروني للمشاركة في هذه المسابقة فرحت في البداية، لكنني خفت بعد ذلك عندما عرفت حجم المسؤولية الملقاة على عاتقي، فإضافة إلى أني أمثل بلدي في مسابقة قرآنية، فأنا أشارك في مسابقة بلدي الدولية في القرآن الكريم. لأجل ذلك بذلت جهداً كبيراً لتحقيق أهدافي من المشاركة.